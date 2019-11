Frontalt sammenstød: Kvinde er i kritisk tilstand

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Søndag aften er der sket et færdselsuheld på rute 24 nær Ribe, hvor en personbil er stødt frontalt sammen med en lastbil. Samtidig er en person i kritisk tilstand som følge af uheldet.

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter færdselsuheldet over for Ekstra Bladet og fortæller, at de er massivt til stede for at undersøge uheldet nærmere.

- Det er en personbil, som er kørt ind i en lastbil. Vi arbejder på højtryk ude på stedet nu, og der er lige nu ved at lande en helikopter, siger Syd- og Sønderjyllands Politis vagtchef, Bjørn Pedersen, til Ekstra Bladet.

Ruten er desuden spærret i begge retninger, og det er uvist, hvornår den åbner for trafik igen, oplyser Vejdirekoratet på sin hjemmeside.

En person er kommet alvorligt til skade ved færdselsuheldet og er blevet fløjet væk i en helikopter, fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet klokken 20.00.

- Vi arbejder stadig på højtryk derude. Vi ved ikke så meget endnu, men vi ved, at en person er blevet fragtet væk i en helikopter og er i kritisk tilstand, siger Bjørn Pedersen til Ekstra Bladet.

Politiet oplyser desuden, at der er tale om en 45-årig kvinde fra Esbjerg, der er alvorligt kvæstet efter færdselsuheldet.

Ekstra Bladet følger fortsat sagen.

Opdateres ...