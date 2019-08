Frontalt sammenstød: Kvinde skåret fri

To biler var involveret i et uheld på rute 53 Skovnæsvej ved Jægerspris søndag aften

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Martin Bakke. Ved første melding lød det, at det var en mand, der var fastklemt. Den seneste melding fra patruljen ved ulykkesstedet lyder dog på, at det er en ældre kvinde.

- Jeg har fået at vide af patruljen derude, at en personbil med to ældre kvinder af en eller anden årsag trækker over i den modkørende bane, hvor de rammer en personbil med en mand i, siger vagtchefen, som fortæller, at den ældre kvinde har fået skader på ben og hofte.

Trafikken glider igen, oplyser Martin Bakke.

Trafikken blev spærret i begge retninger, imens man arbejdede på stedet. Ulykken skabte en længere kø, da der blev spærret af i begge retninger. Poltiet kunne dog ikke oplyse, præcis hvor langt den strakte sig.