'Frustreret' kvinde arresteret: Bed kæresten i penis

33-årige Esperanza Gomez blev arresteret i Miami Beach i Florida natten til onsdag.

Hun havde drukket øl i en lejlighed med sin kæreste, og omkring midnat fik de selskab af en fælles kvindelig bekendt. Kvinden forlod parret kort efter, men herefter eskalerede det mellem Esperanza Gomez og kæresten.

Det skriver blandt andre NBC.

Den 33-årige kvinde blev angiveligt vred på sin kæreste, som hun beskyldte for at have et ønske om at have sex med den anden kvinde. Ifølge kærestens forklaring greb hun fat i ham og begyndte at 'prikke ham med en kniv'. Herefter skulle hun have bidt i hans penis 'i frustration', fremgår det af politirapporten, som NBC har læst. Her fremgår det også, at kæresten havde røde mærker omkring sit bryst, da ordensmagten kom frem.

33-årige Esperanza Gomez er blevet sigtet for vold og overfald med et dødbringende våben. Hendes kaution er sat til 6500 amerikanske dollars.