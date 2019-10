Frygt for radikalisering: Truede med at skære hovedet af dronningen

Hustru frygter, at 33-årig er blevet radikaliseret. Han er nu fængslet for trusler mod dronning Margrethe og den kongelige familie

Hustruen til en 33-årig mand frygter alvorligt for, at manden er blevet radikaliseret, og derfor gik hun først til sin imam og derefter til Københavns politi, der nu har anholdt den 33-årige for grove trusler - rettet blandt andet mod dronning Margrethe og Rasmus Paludan.

'Hvis jeg ser nogen, vende tilbage til mig, så skærer jeg hovedet af dronningen og hele den royale familie, og jeg har advaret og kommer ikke til at slå andet end på halsen', skrev den 33-årige, ifølge sigtelsen, på Facebook.

Hans hustru har oplyst, at manden de sidste par uger havde ændret adfærd. Når han sad ved computeren, skiftede han skærmbillede, når hun nærmede sig. Han begyndte at høre stemmer om religiøse ting, og hustruens søster gjorde hende opmærksom på, at han skrev 'mærkelige ting' på Facebook. Hustruen blev skræmt, fordi der stod, at han ville hugge hovedet af folk.

Truslerne, som den 33-årige sigtes for, er skrevet fra hustruens lejlighed i København mellem 16. og 24. oktober. I Københavns dommervagt blev han sigtet for fem konkrete trusler, som han nægter sig skyldig i.

17. oktober kl. 14.52 skrev han, ifølge sigtelsen, en tekst ved siden af et foto af Rasmus Paludan, der holder en koran: 'Hvis du er en mand, så vis dit ansigt offentligt, og så kan du brænde koranens ord, så brænder jeg Danmark og alt hvad der er i Danmark inklusive dig'.

18. oktober kl. 18.15 kom truslen mod dronningen og den royale familie.

To minutter senere fortsatte opslaget på Facebook: 'Jeg vil give jer en uges tidsfrist. Hvis I ikke stopper, kommer I til at stoppe jeres liv alle sammen og for evigt I horeunger. Jeg kommer til at dræbe lige så mange mennesker, som der er stjerner'.

Samme dag, en halv time senere, fortsatte truslerne: 'Og jeg vil ikke lade en eneste vantro slippe, i en verdenskrig, som jeg kommer til at afslutte på en time, med Guds vilje...jeg ser nogle halse, der er modnet, og tiden er kommet til at plukke dem, og jeg kommer til at plukke dem'.

24. oktober kl. 8.10 skrev han, ifølge sigtelsen, den seneste trussel - nu rettet mod svensk politi og den svenske konge:

'Sidste advarsel til det svenske politi og grænsepoliti, hvis jeg ikke modtager et svar snart, så vil jeg, med Guds vilje, nedlægge staten og kongen, selvom jeg så bliver tvunget til at adskille hans hoved fra hans krop'.

Den anholdte har opholdstilladelse i Sverige, hvor han arbejder i sundhedsvæsenet, men han bor hos sin hustru og datter i København, hvorfra han hver dag har pendlet på arbejde i Malmø.

I dommervagten forklarede den 33-årige, at han er muslim og beder, men han er ikke overvældende interesseret i religion. Han har for nylig anlagt skæg 'for at se hvordan det ser ud'. Han var ikke så aktiv på Facebook, forklarede han, men havde lagt nogle citater op om historiske profiler, som både havde været muslimske og kristne.

Han kunne godt se, at hans opslag i dansk oversættelse lød ekstreme og racistiske. Han mente, at Rasmus Paludan var provokerende og havde fået stor omtale. Han afviste, at 'dronningen' var dronningen, men det kunne godt være familie, men ikke den royale familie. 'Dronningen' var ment som hans eks.

Den tredje tekst handlede om nogle venner i Jordan, som han havde problemer med, og teksten var en måde at udtrykke sig på, som de brugte. Det betød ikke, forklarede han, at han ville dræbe dem.

Om den fjerde tekst forklarede den 33-årige, at det var citater fra to poeter. Det var en henvendelse til hans venner om hans eks, for at se, hvem der var med ham eller ikke. Tonen kunne godt være hård.

Den femte tekst var rettet mod Sverige, men han ville ikke svare på spørgsmål om det i dommervagten.

