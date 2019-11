Frygtede det værste: Mødte bevæbnet op til møde ved bordel

RETTEN I NYKØBING F: En strid om et sydsjællandsk bordel kulminerede med et dramatisk skyderi, og det kostede i går en mand fem års fængsel.

Den 37-årige Tim Brogaard lagde alle kort på bordet i sagen og skaffede sig derved en rabat i forhold til straffen.

- Han får rabat, fordi han tilstår alt, forklarede anklager i sagen, Mariam Khalil.

Hun vurderede, at den 37-årige normalt ville have stået til seks-syv års fængsel. Omvendt havde mandens forsvarer krævet mellem tre og fire års fængsel.

Skyderiet udspandt sig 16. april i år omkring kl. 12.45 ved et mindre hus - et bordel - i Kalvehave på Sydsjælland. Her blev der affyret tre skud imod en VW Lupo, hvor føreren blev ramt overfladisk i armen og det ene knæ.

Der var i følge sigtelsen i tilståelsessagen ikke tale om drabsforsøg, men grov vold, og dagens retsmøde kunne gennemføres på nogle timer.

Ud over skyderiet var den 37-årige også anklaget for at have drevet bordellet, hvor han fra de arbejdende kvinder på bordellet modtog en samlet betaling på ikke under 100.000 kr.

Det var hovedsageligt polske kvinder, der arbejdede på bordellet.

Ville tjene penge på bordel

Om sagens hovedpunkt - skyderiet i Kalvehave - forklarede den sigtede, at han tidligere havde drevet et gulvfirma, men at han var begyndt at tage stoffer, at hans tilværelse var begyndt at gå ned af bakke, og hans firma var gået konkurs.

Samtidig var han blevet venner med en polak, som han hang ud med. Sammen fandt de på, at de skulle åbne et bordel, så de kunne tjene nogle penge. Bordellet åbnede i årsskiftet 2018/2019.

Her lød den indledende aftale, at pigerne skulle beholde 50 procent, mens Tim Brogaard og Polakken skulle dele den anden halvdel.

Politiet tog ingen chancer og rykkede svært bevæbnet ud efter, at man havde modtaget melding om skyderi ved bordellet i Kalvehave i april. Foto: Kenneth Meyer

Ved torsdagens retsmøde forklarede Brogaard dog, at der opstod knas mellem ham og polakken. Brogaard ville lukke bordellet så han kunne åbne et andet og beholde pengene selv.

Tilbage midt i april blev han ringet op af en af pigerne, der på det tidspunkt arbejdede på bordellet. Hun fortalte, at polakken havde været der, og han havde truet sig til alle de penge, der var på bordellet.

Derfor ringede Brogaard til polakken, og de aftalte at mødes ved bordellet.

Mødte bevæbnet op til møde

Selv havde Brogaard iklædt sig en skudsikker vest, ligesom han var bevæbnet med en ældre pistol af mærket Mauser kaliber 6,35. Desuden havde han en butterflykniv og en peberspray på sig:

- Det er almindelig udrustning i de kredse, vi færdes i. Jeg forventede, at han (polakken, red) havde det samme, forklarede Tim Brogaard.

Således veludrustet kørte han til Kalvehave, hvor han blev siddende i sin bil og ventede på, at polakken skulle dukke op.

- Da han kommer, går det hele meget hurtigt. Jeg retter pistolen imod ham for at skræmme ham. Jeg kunne have skudt ham i hovedet, fordi jeg er så tæt på, forklarede Brogaard.

Han forklarede, at han i første omgang troede, at polakken skød igen. Det gjorde han dog ikke, har politiet efterfølgende fastslået. Efterforskerne fandt tre skudhuller i polakkens bil.

Brogaards pistol er aldrig fundet. Ved dagens retsmøde forklarede Brogaard, at han skilte våbnet ad i seks-syv dele, som han smed ud af bilvinduet under kørslen væk fra Kalvehave.

Ud over selve skyderiet, var den 37-årige også sigtet for ulovlig våbensiddelse af de omtalte våben, samt en serie forhold, der dels handlede om at have kørt bil i hash-påvirket tilstand, dels for at have kørt bil, selvom han var frakendt kørekortet.