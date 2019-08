Frygtede problemer: Sikkerhedslandet efter få minutter

Et Boeing 737 passagerfly fra det tyrkiske selskab SunExpress frygtede torsdag aften problemer, da det skulle lette fra Københavns Lufthavn.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger mistænkte kaptajnen, at flyets hale havde ramt landingsbane under starten. Derfor vendte flyet efter kort tid i luften om og fløj tilbage til Københavns Lufthavn, hvor det nu er landet.

Billede: Fligthradar24

Episoden fandt sted kort efter klokken 19.30.

Oplysninger fra flyovervågningssiden Fligthradar viser, hvordan flyet efter start fløj ind over Malmø, før det cirklede rundt og lagde an til landing i København igen.

Hos NaviAir, der står for flyvekontrollen i Københavns Lufthavn, bekræfter man episoden.

- Kaptajnen får mistanke om, at han under start har haft halen i jorden. Derfor bliver der sendt en baneinspektion ud på landingsbanen for at se, om der er synlige spor efter halen ude på startbanen. Det er der ikke umiddelbart. Alligevel vælger kaptajnen at vende om og lande i lufthavnen igen, siger pressevagt ved NaviAir Jan Eliassen til Ekstra Bladet.

Københavns Lufthavn oplyser til Ekstra Bladet, at flyet nu er tilbage ved gaten og er ved at blive undersøgt for eventuelle skader. Det er uvist, hvorvidt flyet letter igen torsdag aften.