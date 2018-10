Frygtede ubudne gæster og ringede til politiet: Blev selv sigtet

Tågen er først ved at lette over landet her til formiddag over Danmark.

Men allerede tirsdag aften havde en måske lidt anderledes tung tåge lagt sig over Nykøbing på Falster.

En 18-årig ung mand ringede til Sydsjællands- og Lollands Falsters Politi, da han var bange for, at nogle ubudne gæster ville bryde ind i hans lejlighed.

- Der luskede nogen personer omkring hans lejlighed og bankede på hans dør. De var ret insisterende. Den 18-årige blev meget opskræmt og ringede til politiet, siger Palle O. Hansen, der er pressemedarbejder ved Sydsjællands- og Lollands Falsters Politi.

Den 18-årige åbnede døren for de to betjente og bød dem velkommen i lejligheden.

- Han havde så åbenbart glemt, at han havde en klump på fem gram liggende på sit stuebord, da betjentene kom hjem til ham, forklarer Palle O. Hansen.

Klumpen har nu fået politiet til at sigte den 18-årige for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

- Klumpen lå frit fremme hjemme hos ham, så der er ikke tale om, at betjentene ransagede hans lejlighed, siger Palle O. Hansen.

Umiddelbart havde manden ikke nogen forklaring på, hvordan den var havnet der. Han konstaterede kun over for politiet, at den var til eget forbrug.