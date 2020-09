Frygtelig nat for familie: 'Jeg græd og skreg'

Betina og Casper Darling Aistrups måtte i panik redde sig selv og deres lille søn, da familiens villa natten til mandag blev udslettet i et flammehav - de er chokerede, men også dybt taknemmelige over omgivelsernes omsorg

Betina Darling Aistrup var flere minutter om at opfange katastrofens omfang.

Det var lige før, brandbilerne dukkede op. Hun stirrede ind i det flammehav, som var i fuld gang med at fortære hendes, ægtemanden Casper og deres fireårige søns nyrestaurerede hjem på Lupinvej i Jyllinge.

- Det var der, det gik op for mig. Jeg græd og skreg så højt, at alle naboerne blev vækket og hundene begyndte at gø. Og så ville jeg ind og redde nogle af vores ejendele. Heldigvis var der en genbo, der stoppede mig, fortæller den 33-årige sygeplejerske.

Parcelhuset på Lupinvej i Jyllinge var sommeren over blevet malet og forsynet med en ny terrasse. Nu er der kun en forkullet skal tilbage. Foto: Jonas Olufson

Nøjagtig klokken 02.10 natten til mandag havde lyden af splintrende glas lykkeligvis vækket hende.

Først troede hun, det var en indbrudstyv. Det var det værste, hun kunne forestille sig. 'Casper - der er nogen', sagde hun til sin mand, som greb et baseball-bat og hastede i lydens retning.

- Det var først der i stuen, jeg så flammerne. De slikkede op ad huset udefra og var helt oppe under taget. Så råbte jeg: 'Ring 112', forklarer Casper Darling Aistrup to døgn efter branden, der udslettede familiens hjem siden 2014 og næsten alle deres ejendele.

Hvor er Alfred?

Næsten samtidig tænkte Casper og Betina: 'Hvor er Alfred?'.

Spontant løb den 29-årige malersvend ind i soveværelset og hev parrets søn ud af hans seng, mens drengens mor råbte 'DET BRÆNDER' til vagtchefen i Midt- og Vestsjællands Politi.

Den lille børnefamilie fotograferet, før de alle tre natten til mandag blev ramt af den altødelæggende brandkatastrofe. Foto: Privatfoto

Med følelserne sitrende uden på tøjet fortæller det nu hjemløse ægtepar, hvordan de uden varsel blev ramt af et hverdagsdrama på deres syv års bryllupsdag.

Casper sidder i de korte bukser og den trøje, han nåede at kravle i. I baggrunden er der kun en forkullet skal tilbage af parrets parcelhus.

- Jeg ved ikke hvorfor, men på vej ud af huset med Alfred i favnen rev jeg min computer og min pung til mig. Hans sko nåede jeg ikke at få med, siger Casper Darling Aistrup, som 'virkelig kunne mærke varmen', da han løb ud af bryggersdøren.

Sekunderne er væk

- Der var jeg lige lammet et øjeblik. Der er nogle sekunder, der er væk, siger han og fortæller, at han lagde sønnen fra sig i bilen og kørte den lidt væk, så den var udenfor brandens rækkevidde.

Betina og Casper Aistrup har endnu ikke fået fuld adgang til deres nedbrændte hus. De håber, at nogle få af deres ejendele kan reddes - og glæder sig midt i chokket over, at de selv og familiens to katte slap fysisk uskadte. Foto: Jonas Olufson

Betina Darling Aistrup nåede kun at tage Alfreds flyverdragt og en jakke med sig. På skift var hun og ægtefællen i deres følelsers vold og handlekraftige.

- På et tidspunkt ringede jeg mærkeligt nok til min chef for at fortælle, at jeg nok ikke kom på arbejde. Men det var jo midt om natten. Heldigvis tog hun den ikke, siger Betina, der oplevede de otte minutter, der gik fra alarmopkaldet til de første brandmænds ankomst, som uendelige.

Parret var i hele forløbet den nat meget fokuserede på sønnen Alfred. Det er de stadigvæk.

- Vi skal nok klare os. Det vigtigste er, at han kommer godt videre, og at han forstår, hvorfor det for eksempel pludselig i Caspers og min snak busede ud af mig, at ’vi kunne være døde’, siger Alfreds mor i tilbageblik.

Betina Darling Aistrup vil sent glemme sønnens reaktion:

- Jamen mor, jeg er jo ikke død!

Fireårige Alfreds legetøj er i stort omfang gået tabt i flammerne. Foto: Jonas Olufson

En hel by bakker op: Tak, Jyllinge

Naboer, vender, bekendte og vildt fremmede mennesker har ydet den hårdt ramte familie en overvældende omsorg. Her danner Betina og Casper sig et overblik over et udvalg af støtte-gaverne. Foto: Jonas Olufson

'Igen tak - bare tak'.

Det skrev Betina Darling Aistrup sent mandag aften som afslutning på et åbent brev på Facebook til hundreder af kendte og ukendte støtter i den lille by Jyllinge. Teksten rundes af med et rødt emoji-hjerte.

På det tidspunkt befandt hun og ægtemanden Casper sig på et hotelværelse i Roskilde. Det var mindre end et døgn efter den eksplosive brand, som udslettede deres parcelhus. Sønnen Alfred var hos sin mormor i Hvidovre.

- Jeg kan ikke beskrive, hvor taknemmelige vi er. Det er fuldstændig overvældende. Det har betydet ALT for os at mærke opbakningen - også fra folk, som vi ikke kender, siger Betina, som nok havde forventet en vis opbakning.

Men reaktionernes styrke og antal kommer bag på hende.

En bekendt i nabolaget satte lynhurtigt en støtte-kampagne i værk. Det har foreløbig skaffet adskillige sække med tøj, sko, makeup og legetøj til veje. Familiens bagagerum er fyldt, og der er endnu mere hjælp på vej.

Branden blev efter politiets foreløbige opfattelse antændt af en glød på den nu nedbrændte ejendoms træterasse. Foto: Jonas Olufson

Betina: Vi flytter aldrig

- Der var en mand, der donerede tusinde kroner i kontanter. Er det ikke utroligt? Jeg kender ham ikke en gang. Vi føler, at hele byen står bag os, siger Casper Darling Aistrup, som bare ved tanken får tårer i øjnene.

Parret er her og nu især kede af, at gibsafstøbinger af sønnen Alfreds hænder og fingre er væk. Det samme er Betinas bryllupskjole og elskede garderobe, en bog om drengens opvækst, fotoalbum, unikt legetøj og meget mere. Men det opvejes i den grad af omgivelsernes omsorg.

Der er foreløbig tikket hundreder af støtte-reaktioner ind på Facebook.

- Jeg har læst dem alle sammen, og jeg græder hver gang. Det er derfor også vigtigt for mig at svare alle med et tusind tak eller et hjerte. Folk har brugt tid på at finde noget, de kunne undvære. Det er bare Jyllinge, siger Betina med tryk på alle ordene.

Parcelhuset på Lupinvej vil med stor sandsynlighed blive erklæret totalskadet. Familien håber at kunne flytte ind i et nyt hus på samme grund. Foto: Jonas Olufson

Parret er ikke i tvivl om, at de vil have bygget et nyt hus op og blive boende i fjordbyen nord for Roskilde. De flyttede til lige efter stormen Bodil i 2014, hvor deres nye hus også var ramt af oversvømmelse.

- Vi elsker Jyllinge. Vi flytter aldrig, siger Betina og hendes mands ansigtsudtryk efterlader ingen tvivl om, at han er enig.

Politiet: Glød antændte branden

Politiet er nået frem til, at intet peger i retning af, at det var en påsat brand, der ramte Betina og Casper Darling Aistrups villa i Jyllinge. Foto: Jonas Olufson

Hvordan branden i Betina og Casper Darling Aistrups nu helt ubeboelige parcelhus opstod, er stadigvæk en gåde.

En elektrisk fejl er der ikke tale om. Det er politiets brandtekniske ekspert og et hold fra Kriminalteknisk Center nået frem til efter grundige undersøgelser og med hjælp af brandhunde.

Der er heller ikke fundet spor af brændbar væske.

- Intet tyder på, at der er tale om en påsat brand. Ilden opstod formentlig af en glød - måske fra et cigaretskod. Men den præcise brandårsag kender vi ikke med 100 procents sikkerhed, siger Charlotte Tornquist, pressetalsmand i Midt- og Vestsjællands Politi.