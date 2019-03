Frygtelig pædofili-sag: Ældste datter meldte forældrene

RETTEN I ESBJERG (Ekstra Bladet): Mandag starter retssagen mod et forældrepar fra Vejen-området, der er tiltalt for vold, trusler og seksuelle overgreb af særlig rå og brutale karakter overfor deres fire børn i perioden fra 1987 til 1994. Moderen er biologisk mor til alle fire, mens manden er biologisk far til to af dem. Begge forældre er under anklage i sagen.

17 anklagepunkter

Anklageskriftet omfatter i alt 17 meget grove forhold, hvoraf et af punkterne går ud på, at en pige på dengang fire år i hjemmet kunne vindes som præmie i et spil om øl, narkotika eller lignende af en ikke identificeret mand.

Moderen skulle også have holdt den ene datter fast mod gulvet i stuen, mens hun sagde: 'Nu skal du være god ved far', hvorefter manden tvang sig til samleje med den fireårige pige.

Moren skulle også have fastholdt en af pigerne, sat sig overskrævs på hende og tvunget pigen til at udføre oralsex på sig. Alle børn har været under 12 år, mens overgrebene har fundet sted.

Ældste datter anmeldte forældrene

Det var den ældste datter, der i sensommeren 2017 anmeldte sin stedfar og sin biologiske mor til politiet. Hun anmeldte ikke blot seksuelle overgreb og vold begået mod sig selv, men også forhold begået mod sine søskende.

Efter anmeldelsen gik politiet i gang med at lokalisere de andre tre søskende og startede en afhøringsrunde.

Allerede efter de første afhøringer vurderede politiet, at der var en vis sikkerhed i anklageren, og den 7. november 2017 blev begge forældre anholdt.

Tre af børnene er indkaldt til at vidne i Retten i Esbjerg. Den sidste datter er i dag for psykisk medtaget, og hun er derfor vidoeafhørt.

Krammede hinanden i retten

Den 63-årige mand og den 61-årige kvinde krammede hinanden længe, da de mødtes i Retten mandag formiddag. Efter krammet gav den 63-årige mand sin kone et lille smil, hvorefter de satte ved bordet med hver deres forsvarer ved deres side.

Begge har siden anholdelsen nægtet sig skyldige og gør det stadig i dag.

Under oplæsningen af de 17 forhold sidder forældrene stille og lytter. Et par gange under oplæsningen smiler den 63-årige mand, ryster let på hovedet og ruller øjne. På andre tidspunkter hvisker han til sin advokat, kigger på pressen eller piller let ved sine briller. Kvinden sidder uden at fortrække en mine og kigger tomt ud i rummet - noget mere påvirket af situationen end sin mand. Senere mandag skal begge forældre vidne.

Der er afsat otte dage til retssagen, og domsafsigelse forventes i april.