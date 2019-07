Frygter bevæbnet person: Hold jer væk

Fyns Politi er i gang med en større politiaktion på Tåsinge, fordi de har mistanke om, at der er en bevæbnet person i et hus

Opdateret klokken 15.55

Fyns Politi bekræfter, at otte personer har været evakueret i cirka en time, mens politiet fik overblik over situationen. De er tilbage i egne boliger.

I forb. Med den aktuelke aktion på Tåsinge kan vi bekræfte, at der kortvarigt har været evakueret 8 personer i ca. 1 time, mens vi fik overblik over situationen. De er nu tilbage i egne boliger med besked om at holde sig inden døre.#politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 30, 2019

Fyns Politi er i gang med en større politiaktion ved Bjerreby på Tåsinge og beder folk holde sig væk fra området.

De har mistanke om, at der er en bevæbnet person i et hus.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Fyns Politi har i øjeblikke gang i en større politiaktion på Tåsinge v/Bjerreby med flere patruljebiler. Det er pgr. af mistanke om en bevæbnet person i et hus. Der kan ikke oplyses nærmere i øjeblikket. Man bedes holde sig væk fra området og følge anvisninger - tak #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) July 30, 2019

Politiet reagerer på en anmeldelse, de fik klokken 13.13 fra en borger, fortæller Sunniva Pedersen, der er kommunikationskonsulent i Fyns Politi.

- Jeg kan ikke sige så meget, ud over at vi er dernede, og vi har en person, som der er meldinger om er bevæbnet.

- Vi har ikke været i kontakt med personen endnu, men vi er klar til at gå i dialog, siger hun.

Opdateres ...