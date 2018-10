Frygter drab: Politiet leder efter lig på landejendom

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (koster alm. takst) eller på mail 1224@eb.dk

RETTEN I HELSINGØR (Ekstra Bladet): Mens en 49-årig mand blev fremstillet i grundlovsforhør sigtet for drab, gennemsøger teknikere og efterforskere netop nu en gård i Nordsjælland, hvor politiet mistænker, at drabet kan være sket.

Ifølge politiet står den 49-årige mand bag drabet på den 52-årige Lars Halvor Hermansen fra Birkerød, som har været sporløst forsvundet siden den 18. september i år.

Efter et to timer langt grundlovsforhør er den 49-årige netop blevet varetægtsfængslet i 14 dage. Fængslingen sker af hensyn til efterforskningen og muligheden for, at der er flere gerningsmænd på fri fod.

Foto: Philip Davali

Med hjælp fra hunde, en drone og kriminalteknikere gennemgår politiet landejendommen der er omgivet af træer, og som er spærret af med politiets minestrimmel. Lederen af drabs-efterforskningen politikommissær Henrik Gunst er selv til stede på landejendommen.

Den 49-årige mistænkte, som er beskyttet af navneforbud, blev anholdt onsdag aften kort før klokken 21. Han nægter sig skyldig i sigtelsen om drab.

Under den indledende del af grundlovsforhøret kom det frem, at Lars Halvor Hermansen ifølge politiet formentlig blev offer for en forbrydelse samme dag, som han forsvandt, og at drabet skete omkring klokken 15 eller i timerne frem til klokken 01.00 om natten.

Her kom det også frem, at politiet endnu ikke ved, hvordan og hvor den 52-årige mand blev dræbt, og at den sigtede ifølge politiet muligvis begik drabet sammen med en eller flere medgerningsmænd, som fortsat er på fri fod.

Alt tyder derfor på, at politiet endnu ikke har fundet liget af den 52-årige mand.

Se også: Mand sigtes for drab på forsvundne Lars Hermansen

Ved grundlovsforhøret blev den 49-årige også sigtet for at have været i besiddelse af fire til seks kilo amfetamin på sin hjemmeadresse. Ifølge sigtelsen skete besiddelsen af amfetaminen i en ukendt periode frem til 18. september klokken 15 - i samme tidsrum som politiet mener, at Lars Halvor Hermansen blev dræbt. Der synes således at være en sammenhæng mellem amfetamin-sigtelsen og drabs-sigtelsen.

Kort efter sigtelsen valgte sagens dommer at lukke dørene ved grundlovsforhøret.

Foto: Philip Davali

Lars Halvor Hermansen blev efterlyst i sidste uge og i tirsdags gentog Nordsjællands politi efterlysningen og oplyste, at han muligvis var offer for en alvorlig forbrydelse.

Her lød det fra politiet, at der var 'mystiske omstændigheder' omkring hans forsvinden, men efterforskerne ville ikke sige nærmere om, hvad mistanken gik på. Politiet oplyste, at seneste livstegn fra Lars Halvor Hermanden var klokken 19 den aften, han forsvandt. Men politikommissær Henrik Gunst oplyser nu, at det har ændret sig - nu er seneste livstegn fra den forsvundne klokken 15 den 18. september.

Se også: Politiet: Forsvundet 52-årig mand kan være offer for en forbrydelse