Frygter nye optøjer: Svensk politi henter forstærkninger fra hele landet

Det svenske politi frygter, at flere voldelige optøjer vil bryde ud i Malmø lørdag aften.

Derfor har de hentet forstærkninger fra hele landet. Det skriver Aftonbladet.

- Vi har arbejdet hele dagen, og vi har politi i området, siger talsmand for politiet i Syd-regionen Calle Persson og tilføjer, at der derudover er blevet anmodet om forstærkning fra andre regioner.

Foto: Ritzau Scanpix

Paludan-kaos

I forbindelse med en koranafbrænding brød voldsomme optøjer fredag aften ud i Malmø.

Her gik flere end 300 mennesker på gaden, og der blev startet omkring 20 brande.

Blandt andet blev der sat ild til flere biler, og nogle demonstranter kastede sten og brændende genstande mod politiet, ligesom der blev fyret fyrværkeri af.

Foto: Ritzau Scanpix

Mindst 15 personer blev desuden tilbageholdt, men alle blev senere frigivet.

Den racismedømte Rasmus Paludan var inviteret til koranafbrændingen af den svenske provo-kunstner Dan Park.

Men da Rasmus Paludan kom til den svenske grænse, blev han mødt af de svenske myndigheder, som bad ham om at vende om og stemplede ham med et indrejseforbud.

Foto: Ritzau Scanpix

Forbereder sig

Ifølge politiet er der lørdag endnu ingen rapporter om uroligheder i Malmø.

- Vi arbejder ud fra flere mulige scenarier og har afsat ressourcer til, hvis der også er folk, der har til hensigt at skabe uro i aften, siger Calle Persson.

Foto: Ritzau Scanpix

- Vi forsøger sammen med andre kræfter at være forberedte, så situationen bliver så rolig som muligt. Så er der nogen, som ikke ønsker at samarbejde med os eller andre aktører, og dem vil vi prøve at stoppe, så snart de tager første skridt mod at skabe problemer, slutter han.

Foto: Ritzau Scanpix

