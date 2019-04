Frygter person i vandet: Tom jolle fundet

Opdateret klokken 08.54.

Lørdag morgen er en tom jolle fundet i Aarhus Bugten.

Den sorte jolle, der cirka er 14 fod lang, blev fundet med en påhængsmotor drivende i bugten. Derfor frygter Østjyllands Politi, at en person er faldet overbord. Det oplyser de på Twitter.

Politiet samt en af Forsvarets helikoptere fra Aalborg og redningsskibet 'Nordfalken' deltager i eftersøgningen.

- Båden er fundet 200 meter fra land, så det forventes ikke, at den har været langt ude på havet.

- Dog er det sådan, at når man finder en båd, og der er risiko for, at nogen er faldet over bord, så skal man ikke altid lede i det område, hvor båden er fundet, siger den vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter.

Han forklarer, at man i forbindelse med eftersøgninger på havet bruger et program, der kan lede politiet og resten af søredningsholdet på rette vej.

Her indtastes oplysninger om blandt andet vind- og strømforhold, hvorefter programmet udregner, hvor i det pågældende farvand den eller de forsvundne personer befinder sig.

Kl. 0716 er en ca. 14 fods sort jolle med påhængsmotor fundet drivende i Aarhus Bugten ved den Permanente. Politiet frygter, at en person er faldet i vandet. Området afsøges med både og helikopter. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) April 20, 2019

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef Bo Christensen, at man stadig ud på formiddagen søger efter en eller flere personer i vandet.

- Vi er stadig i gang. Vi får løbende meldinger, men vi mangler fortsat at finde frem til ejeren af jollen og få bekræftet, at vedkommende er i god behold.

Der er endnu ingen oplysninger om, at nogen er meldt savnet.

Hvem ejer denne jolle, som er fundet drivende i Aarhus Bugten ved den Permanente kl. 0716? #politi.dk pic.twitter.com/HL3haVytXn — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) April 20, 2019

Opdateres ...