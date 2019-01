Frygter sammenstyrtning: Anders evakueret

Beboere i otte lejligheder i Vestergade i Aarhus er blevet evakueret, da en renovering på en nærliggende bygning gør, at beboelsesejendommen er i fare for at styrte sammen

Alle beboere i ejendommen Vestergade 69 i Aarhus er onsdag eftermiddag blevet evakueret, da der er fare for, at bygningen styrter sammen.

Det er en renovering af det gamle hovedbibliotek på den anden side af Vestergade 69, der er skyld i, at beboelsesejendommen slår revner.

Beboere evakueret: Bygning i fare for at styrte sammen

Ifølge Tinglysningen er der to erhvervsmål og otte lejligheder i bebyggelsen.

En af beboerne i Vestergade 69 er 21-årige Anders Christian Leegaard. Han var blevet varslet over mail om, at han og de andre beboere i bygningen skulle evakueres, da ejendommen siden torsdag er begyndt at slå revner i murene.

- Vi havde fået at vide, det ville ske. Men jeg havde ikke troet, at det ville gå så hurtigt med at evakuere os, fortæller Anders Christian Leegaard.

Den hurtige evakuering har fået konsekvenser for den unge studerende, der til daglig læser på et kursus på Aarhus Business College.

- Jeg så nogle politibiler nede på gaden, så jeg tog min jakke på og gik ned til betjentene. Problemet er, at da jeg først var ude af bygningen, så måtte jeg ikke komme ind igen. Havde jeg vidst, at jeg ikke måtte komme ind igen, så havde jeg taget min skoletaske med på vejen, siger Anders Christian Leegaard.

Anders Christian Leegaard savner lidt sin skoletaske og computer. Hvis alt går efter planen, så skulle han blive genforenet med nogle af sine ejendele torsdag.

- De siger, at vi kort må komme ind og hente nogle af vores ting i morgen. Det er lidt træls at undvære computeren, for jeg skulle bruge den i skolen i morgen.

Ifølge den evakuerede beboer, så er revner ikke lige så slemme i hans lejlighed på anden sal.

- Det skulle være rigtig slemt oppe på fjerde sal, der skulle de kunne stikke fingre ind i revnerne. Jeg har også hørt, at de ikke kan lukke deres døre, forklarer han.

Resten af onsdagen og natten til torsdag er alle beboerne i Vestergade 69 blevet indlogeret på det nærliggende hotel, Scandic.

- Vi skal sove der i nat, og engang i morgen får vi at vide, hvad der så skal ske med os. Men vi kommer vist ikke til at flytte tilbage i vores lejligheder foreløbig, forklarer den unge studerende.