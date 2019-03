Frygtes dræbt: Mor forsvarer hovedmistænkt

Tyske Rebecca har været væk i 23 dage, og politiet mistænker hendes svoger for drab, men familien tror på, at han er uskyldig

15-årige tyske Rebecca Reusch har været forsvundet i mere end tre uger.

Familien Reuschs mareridt begyndte mandag 18. januar, hvor hun blev meldt savnet af sine forældre. Trods politiets massive efterforskning er hverken lig eller livstegn fra teenageren dukket op, og politiet mistænker, at der er tale om drab.

Rebeccas svoger, en 27-årig mand, er hovedmistænkt i sagen. Han blev anholdt i starten af marts af politiet 'på grund af den stærke mistanke om manddrab'.

Men Reusch-familien nægter at tro, at han har krummet så meget som et hår på hovedet af Rebecca, der forsvandt efter at have overnattet i sin søsters og svogers hus, skriver det tyske medie Bunte.

Politiet har offentliggjort et billede af den mistænkte og et billede af en hindbærrød Renault Twingo, hvor hår fra Rebecca er blevet fundet. Den mistænkte svoger er den eneste, der havde adgang til bilen i det tidsrum, Rebecca menes at være forsvundet. Foto: Berlin Politi

Et tæppe er samtidigt forsvundet fra huset, og Rebeccas hår er blevet fundet i svogerens bil. Det er umiddelbart de eneste spor, politiet har, selvom de har fået 1400 henvendelser om sagen fra borgere.

Som en søn

- Han er som en søn til min mand og mig, siger Rebeccas mor, Brigitte Reusch, til Bunte og fortsætter:

- Han gør alt for os. Han er ekstremt knyttet til min mand, sin svigerfar, og han ville aldrig skade os. Medmindre vi ved med et hundrede procent, at han har noget at gøre med Beccis (red., Rebecca Reusch) forsvinden, er han for os uskyldig. Det hedder en familie.

Jessica, der er Rebeccas ældste søster og gift med mistænkte på ottende år, er enig med sin mor.

- Min verden faldt sammen, da min mand blev arresteret. Jeg har en fantastisk mand, og jeg kan ikke forestille mig, at han har gjort noget ved min søster, siger Rebeccas 27-årige storesøster.

Internet-bekendtskab

Moderen fortæller i interviewet, at Rebecca op til sin forsvinden havde mødt en mand over internettet, der hedder Max eller Maxi, som ønskede at besøge hende.

Britgitte Reusch fortalte Rebecca, at hvis de skulle mødes, skulle hun enten tage hende eller nogle veninder med.

- Da hun ikke kom hjem mandag, og politiet sagde, at et tæppe fra Jessicas hus var væk, var min første tanke, at hun måske havde mødtes med drengen og havde taget tæppet med. Jeg har lært hende aldrig at sidde på det bare gulv, så hun ikke ville få blærebetændelse.