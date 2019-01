Frygtet klanleder anholdt: Sådan trækker kidnapnings-planerne tråde til Danmark

Sagen om den berlinske klanleder Arafat Abou Chakers angivelige kidnapningsplaner af rapperen Bushidos familie trækker tråde til Danmark.

Det skriver tyske Bild. Kilder i Danmark bekræfter det tyske medies oplysninger over for Ekstra Bladet.

Ifølge oplysningerne var det en kvinde med arabisk baggrund, og som bor i Danmark, der satte tysk politi på sporet af den opsigtsvækkende sag.

42-årige Arafat Abou Chaker er af tyske medier omtalt som overhoved for den del af familie-klanen, der bor i Berlin. Tirsdag blev han anholdt i en retssal i den tyske hovedstad, hvor han var tiltalt i en sag om vold mod en vicevært.

Lige efter at dommen på ti måneders betinget fængsel blev afsagt, blev tilhørerne gennet ud, mens Arafat Abou Chaker og dennes advokat blev tilbageholdt i retslokalet.

Voldsom klan

Anholdelsen skete på baggrund af mistanke om, at klanlederen skulle have forsøgt at planlægge den omtalte sag, hvor Bushidos kone og/eller børn angiveligt skulle kidnappes.

I en årrække har tyske medier beskrevet, hvordan en gruppe familieklaner med rødder i blandt andet Libanon og de palæstinensiske flygtningelejre dér har tilkæmpet sig store andele af de kriminelle markeder i blandt andet Berlin.

Det gælder også Abou-Chaker-klanen, der ifølge en række tyske medier er en af de mest indflydelsesrige af den slags klaner i Berlin-området. Klanen tæller 2-300 familiemedlemmer i Berlin.

Ikke alle af familiens medlemmer er kriminelle - men de, der er, sættes i forbindelse med en særdeles bred vifte af kriminalitet. Narko, afpresning, røverier, tyverier, ulovlige skydevåben og prostitution.

Tidligere havde Arafat været tæt på rapperen Bushido med det borgerlige navn Anis Mohamed Youssef Ferchich. Han er en stor stjerne i Tyskland og er ganske formuende.

Rapperen 'Bushido' sammen med sin kone, Anna-Maria Ferchichi. Foto: Daniel Roland

Ud over venskab havde Arafat Abou-Chaker også haft en ledende stilling i rapperens pladeselskab. Tyske medier har beskrevet, at rapperen endda havde givet klanbossen råderet over rapperens formue, og at klanbossen skulle have op til halvdelen af rapperens indtægter.

I begyndelsen af 2018 led venskabet og samarbejdet et knæk, da 'Bushido' fjernede sig fra Arafat Abou-Chaker.

I november i fjor slog politiet til og gennemførte en razzia mod en luksusejendom i Kleinmachnow, hvor Arafat Abou-Chaker boede. Tidligere havde Bushido ellers boet der, men nu var ejendommen altså overtaget af Abou-Chaker.

Allerede dengang skrev tyske medier, at razziaen blev gennemført i forbindelse med formodning om planlægning af kidnapning af rapperens kone og/eller fem børn.

Dette forhold var et af to, som den 42-årige klanleder blev anholdt for.

Det andet forhold drejer sig om kidnapning - eller planer om samme - af børnene til et et nært familiemedlem til Arafat Abou-Chaker.

Det danske spor

Avisen Bild beskriver, hvordan den fraskilte kone til Arafats tætte familiemedlem har udtalt sig til politiet og dermed sendt dem på sporet af sagen om de angivelige kidnapningsplaner.

Ekskonen er den kvinde med arabisk baggrund, der bor i Danmark, hvor hun også oprindeligt kommer fra. Bild beskriver, at hun nu er under politibeskyttelse.

Bild beskriver også, hvordan kvinden har fortalt tysk politi, hvordan Arafat Abou Chaker i Danmark skal have ledt efter personer, der kunne udføre kidnapningen af rapperens børn.

Ekstra Bladet er bekendt med, hvor i Danmark kvinden bor, men af hensyn til hendes sikkerhed beskriver Ekstra Bladet ikke den nærmere geografiske lokalitet.

Ekstra Bladet har i den forbindelse henvendt sig til den ansvarlige politikreds. Men her har man ingen kommentarer, oplyses det.