Frygtløse Mina: Dræbt i kugleregn

'En stærk kvinde er ikke bange for at dø!'

Det skrev den kendte og højt respekterede afghanske tv-journalist og regeringsrådgiver Mina Mangal få dage før hun søndag blev dræbt af ukendte gerningsmænd i Kabul.

Drabet skete ved højlys dag, og hun blev angiveligt ramt af ni skud, hvoraf mindst ét var dødbringende.

Det oplyser regeringstalsmanden Nasrat Rahimi ifølge CNN Sunday.

Mina Mangal var et forbillede for mange liberale afghanere i sin utrættelige kamp for kvinders rettigheder. Politifolk er i fuld gang med at efterforske drabet, som har udløst harme og vrede blandt den dræbtes tilhængere.

De anklager ifølge CNN de afghanske myndigheder for ikke at have ydet Mina Mangal tilstrækkelig beskyttelse. En talsmand for tv-stationen Lemar TV stiller i det hele taget krav om øget sikkerhed omkring kvindelige reportere i det uroplagede land.

Kollega: En stor stemme

Flere kollegaer begræder tabet af Mina Mangal og den protest mod det mandsdominerede og kvindeundertrykkende samfund, som hun repræsenterede.

- Jeg kan ikke holde op med at græde over tabet af denne smukke sjæl. Hun havde stor gennemslagskraft og hævede sin stemme for sit folk, skriver kvinderets-forkæmperen Wazhma Frogh på Twitter i en reaktion på Mina Mangals død.

Mina Mangal gjorde sig især bemærket som vært på flere tv-kanaler – herunder et af Afghanistans største private nyhedsmedier,Tolo TV.

Parlamentsmedlemmet Shagufa Noorzai skriver på Twitter, at drabet på Mina Mangal desværre følger et mønster, hvor flere fremtrædende kvindelige debattører i Afghanistan i de senere år er blevet ofre for likvideringer, voldtægter og forfølgelse.

CNN oplyser med Committee to Procect Journalists som kilde, at journalistik i det hele taget er en yderst farlig branche at begå sig i under de himmelstrøg.

I 2018 blev 13 journalister dræbt i Afghanistan. I årene mellem 1994 og frem til sidste år mistede 48 journalister livet i Afghanistan under udførelse af deres arbejde.