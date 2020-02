Fuld buschauffør medbragte Rema-pose med tre liter hvidvin

En angrende og ulykkelig 60-årige forhenværende buschauffør sad i går over for en dommer i Retten i Esbjerg.

I juli '19 var han blevet sigtet for spritkørsel i en af Esbjergs bybusser, efter han havde påkørt to personbiler og en varevogn. En af de førstnævnte blev totalskadet.

I bussen, som var uden passagerer, fandt politiet en Rema 1000-pose med tre flasker hvidvin á en liter ved førersædet. Samme eftermiddag fik han taget en blodprøve, der viste en promille på 2,68, skriver Jyske Vestkysten.

- Jeg havde næsten håbet, at der var passagerer med, så de kunne have stoppet mig, fortalte den meget berørte mand ifølge Jyske Vestkysten.

Han gik få dage efter i alkoholbehandling og er blevet tørlagt. Han slap for 20 dage bag tremmer, der ellers er obligatoriske i lignende sager.

- Dommen er et udtryk for, at jeg hellere vil have ham i alkoholbehandling end i samfundstjeneste eller i fængsel, sagde dommeren.