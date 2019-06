Fuld kaptajn mister sejlretten: Gik på grund ved Langeland

En russisk kaptajn havde en promille på 1,72, da han med et 2200 ton tungt fragtskib gik på grund ved Langeland i februar.

Det koster ham en bøde og et års frakendelse af retten til at føre skib, oplyser Fyns Anklagemyndighed på Twitter.

Ingen kom til skade, da det knap 85 meter lange fragtskib kom ud af kurs og gik på grund om aftenen den 21. februar.

Bag skibets ror stod den russiske kaptajn, og han blev fra begyndelsen mistænkt for at være en af årsagerne til, at skibet sejlede galt. Årsagen var, politiet hurtigt bemærkede, at kaptajnen var beruset.

Høj promille

De senere undersøgelser har slået fast, at alkoholpromillen i kaptajnens blod lå på 1,72.

Skibet 'Eems Carrier' gik på grund kort efter klokken 21.30 ved Spodsbjerg. Fragtskibet sejlede under hollandsk flag. Det måler 85 meter i længden og er knap 11 meter bredt.

I første omgang lykkedes det kaptajnen at få skibet rykket fri, men han blev tvunget til at kaste anker.

- Han får besked om at lægge sig. Man er jo nødt til at undersøge, om der er hul i skibet, inden han sejler videre med et muligt hul i bunden.

- Der kunne jo sprede sig noget, og det ville være svært at kontrollere efterfølgende, sagde vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede i forbindelse med grundstødningen.

Intet olielæk

Et miljøskib var også ude for at se, om der sivede olie ud fra skibet. Der blev dog ikke konstateret læk.

Fragtskibet blev efter uheldet sejlet til Nakskov, mens kaptajnen blev sigtet for at overtræde søloven på grund af spiritussejlads.

Og det er den sigtelse, der nu er blevet vekslet til en tiltale og dom.

