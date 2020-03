Fuld kvinde stjal Mercedes og ramte hus

Det gik rivende galt, da en kvinde fra Vejle natten til søndag stjal en Mercedes. Ikke nok med at kvinden stjal bilen. Hun var også beruset. Og et kørekort havde hun heller.

Vagtchef Jesper Brian Jensen fra Sydøstjyllands Politi fortæller til vafo.dk, at den 20-årige kvinde stal bilnøglerne fra en lejlighed, hvor hun var på besøg.

Den efterfølgende køretur endte dog brat, da kvinden ramlede ind i et hus i Svendsgade i Vejle.

Der skete kun materielle skader på bilen, men kvinden måtte en tur på hospitalet for at få udtaget en blodprøve.

Den 20-årige kvinde blev løsladt søndag morgen, men hun er fortsat sigtet for både spritkørsel, kørsel uden kørekort og tyveri af bilen. Hertil kommer formentligt også, at bilens ejermand og husejeren til det påkørte hus vil kræve erstatning for skaderne.