Fuld mand eftersøgt: Red giraf i zoo

Rodeotyren nede på den lokale var ikke for en beruset kazak, der i stedet besluttede sig for at stige op på en giraf, da han var en tur i Shymkents zoologisk have.

I en video, der er gået viralt, kan man se, hvordan manden i flere omgange kravler op på indhegningen, griber fat om halsen på giraffen for derefter at springe op på ryggen af den.

I bedste rodeo-stil får giraffen dog smidt den blinde passager af, hver eneste gang. Den sidste gang får den slynget den fulde mand ind i hegnet, og så bliver legen alligevel for god for manden, der dog ikke slår sig mere end, at han stadig har kræfter til at hoppe tilbage over hegnet.

Politiet i Shymkent udtaler til det kasakhiske medie Khabar, at man lige nu arbejder på at identificere manden, og stille ham til ansvar for sin gerning.

Du kan se episoden i videoen over artiklen.