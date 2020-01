Fuld mand faldt i havn: Reddet af vidner

Natten til søndag faldt en mand i havnen i København.

Det skriver TV2s Livecenter.

Manden, der er 44 år gammel, faldt i vandet ved Havnegade i København omkring klokken 00.40. Øjenvidner og en patrulje sørgede dog for at holde mandens hoved over vandet, så der ikke skete noget med ham.

- Folk på stedet har fat i ham dernede, og så bistår politiet ved at hjælpe med at få ham op.

- De får ringet til alarmcentralen, og de orienterer så os. Vi sender en patrulje, som er lige i nærheden, for de er allerede fremme efter et minut, siger vagtchef hos Københavns Politi Leif Hansen til Ekstra Bladet søndag morgen.

Selvom manden ikke var kommet til skade, blev han alligevel kørt til tjek på hospitalet.