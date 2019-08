Fuld passager fik Ryanair-fly til at lande i Danmark

En 37-årig litausk mand har formentlig gevaldige tømmermænd og usædvanligt røde ører mandag, efter at han søndag var skyld i, at et fly måtte afvige fra den oprindelige rute og lande i Aarhus Lufthavn.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Ifølge politiet var et fly på vej fra Dublin til Riga, da det omkring klokken 19.49 måtte lande i Aarhus.

Årsagen var, at den 37-årige mand skabte så meget uro, at kaptajnen ville have ham ud.

Vidner har ifølge politiet fortalt, at den 37-årige skubbede personalet, og han nægtede at følge deres anvisninger.

Kaptajnen så derfor ingen anden udvej end at lande undervejs for at komme af med kilden til uroen, og manden kunne derfor se langt efter at komme med til den lettiske hovedstad. I stedet blev han i lufthavnen anholdt af Østjyllands Politi, som konstaterede, at manden var særdeles beruset.

Han er nu blevet sigtet for at forstyrre den offentlige orden.

Ifølge Flightradar var flyet, som manden var om bord på, Ryanair-flyet FR1976. Han kan nu også se frem til et større erstatningskrav fra Ryanair i kølvandet på episoden, som altså gav anledning til en større forsinkelse. Flyet havde planlagt ankomst i Riga klokken 22.15, men det ankom ifølge FlightStats først 23.24.

Den 37-årige mand er blevet løsladt og må finde hjem på anden vis.