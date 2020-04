'Fuldstændig vanvittigt': Bilist med 163 km/t i byzone

Det kan godt være, at nogle mennesker keder sig i coronakarantæne, men det er aldrig en smart idé at sætte sig bag rattet og køre hasarderet.

Det var der alligevel flere der gjorde, da Fyns Politi onsdag var til stede med ATK-vogn ved Åsumvej i Odense. Her blev en vanvidsbilist blandt andet målt til at køre 163 km/t. i en 50 km/t.-zone, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

- Det er fuldstændig vanvittigt at køre så stærkt og udvise sådan en ligegyldighed over for medtrafikanter og fodgængere. Vi kan kun på det kraftigste opfordre til, at man sænker farten og bruger sin sunde fornuft ude i trafikken, siger vicepolitiinspektør Sten Sørensen.

Politiet registrerede 177 sager i området, hvilket resulterede i 35 klip, tre betingede frakendelser af førerretten og tre ubetingede frakendelser af førerretten.

Dansk politi gennemfører i denne uge en landsdækkende færdselskontrol med særligt fokus på fartsyndere.