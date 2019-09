Fulgte med i tv-serier om politi: Falsk betjent dømt

En 52-årig mand var fredag i retten, anklaget for at have udgivet sig for at være politibetjent. Han havde udstyret sin bil med blink og sirener

Det kunne nemt have været en amerikansk gadebetjent i brun læderjakke og mørkeblå cowboybukser, der fredag sad på anklagebænken i Retten i Glostrup.

Der var dog ikke tale om en betjent, men derimod en 52-årig mand, som var anklaget for at have udgivet sig for at være politimand.

Manden var sigtet for tre forhold i den forbindelse. Han erkendte, at han tre gange i efteråret 2018 havde udgivet sig for at være betjent og standset tre bilister, der efter hans mening kørte uforsvarligt.

Desuden erkendte han ulovlig omgang med hittegods, da han under anholdelsen var blevet fundet i besiddelse af en politiradio af mærket SINE og flere uniformsdele.

Manden blev idømt 60 dages betinget fængsel

Standsede bilister med blå blink

I retssagen kom det frem, at den 52-årige mand havde installeret udrykningsblink- og sirener i sin private bil, som han tre gange har benyttet til at standse bilister.

I alle tre tilfælde har den 52-årige anvendt et falsk politiskilt, som ifølge anklager Rasmus Kim Petersen var utrolig vellignende.

Manden forklarede selv, at han har fulgt med i politi-serierne Razzia og Politjagt og altid har været fascineret af politiet. Han havde ikke forud for de tre hændelser planlagt at bruge udstyret.

- Det var mest som et eksperiment til at starte med. Jeg er jo meget glad for elektronik og gadgets, forklarede manden.

Den 52-årige gav hver gang de standsede bílister besked om, at de i denne omgang kunne slippe med en advarsel for deres forteelse.

Tredje gang manden standsede en billist, blev han dog spottet af et hold ægte betjente, som fandt det mistænkeligt, at han kørte i en bil på papegøjeplader.

Havde politiudstyr

Manden forklarede om den politiradio, han blev taget med, at han havde glemt at aflevere den tilbage efter at have deltaget som figurant i en øvelse på Politiets Hundeskole i november 2017. Ifølge mandens forklaring havde han ikke anvendt radioen, men beholdt den grundet sin interesse for elektronik.

Uniformsdelene havde han i god tro taget fra en boks i Rigspolitiets omklædningsrum, hvorpå der stod 'til destruktion'. Manden var på dette tidspunkt ansat i Rigspolitiets afdeling for støtte og rådgivning af tilskadekomne betjente.

Den 52-årige er ikke uddannet ved politiet, men det kom frem i hans forklaring, at han flere gange havde søgt ind. Han forklarede, at han led af PTSD efter en udsendelse i Forsvaret. Af personlige årsager var han ikke startet i politiet, selvom han blev optaget tilbage i 2017.

Dommeren lagde i strafudmålingen vægt på, at manden ikke tidligere var straffet, og at manden desuden havde gode personlige forhold.