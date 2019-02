Fundet død efter brand: Han kunne ikke gøre en kat fortræd

Politiet efterforsker en sag om en mand, der blev fundet udsat for grov vold. Folk, der kender den 65-årige mand, er i chok over hans død

Der sendes lange, nysgerrige blikke fra bilerne, der kører forbi det nedbrændte hus på Færgevej 4 i Odsherred.

Et par stykker går helt op til politiafspærringen for at få et kig på huset, hvor en 65-årig mand blev fundet torsdag, udsat for grov vold.

En af dem står med en rose i hænderne. Det er en 63-årig dame, der vil lægge blomsten ved huset, men hun kan under ingen omstændigheder komme ind på den anden side af politiets afspærring.

Det var en chokeret ungdomskæreste, der kom til huset med en rose, hun ville lægge foran det udbrændte hus. Foto: Henning Hjort

- Jeg er helt i chok. Han kunne ikke finde på at gøre en kat fortræd, fortæller den 63-årige dame, der ønsker at være anonym, så længe sagen efterforskes som mord.

Eneste kæreste

Hun var ungdomskærester med den nu afdøde mand, dengang han var disc jockey og spillede op til fest.

Siden da har de holdt kontakten, og hun så ham sidst for et par måneder siden.

- Jeg fatter det simpelthen ikke. Han var så stille og rolig. Sød og rar. Og han var altid så hjælpsom. Han var heller ikke selv bange for, om der skulle ske ham noget, siger ungdomskæresten.

Flere Range Rovers holder på den afdødes grund, og der ligger adskillige former for personlige genstande i skuret og på græsset. Foto: Henning Hjort

Den samme beskrivelse om en venlig mand går igen hos naboen Helle Mulvad på 59 år.

De sludrede jævnligt over hækken eller en kop kaffe og kender også hinanden fra de unge dage.

- Det er meget mystisk. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man skulle slå ham ihjel, siger hun.

Ungdomskæresten og naboen Helle Mulvad udveksler minder om den afdøde ved politiafspærringen. Foto: Henning Hjorth

En masse skrammel

På grunden, hvor huset står med nedbrændt tag og mure, holder adskillige biler uden nummerplade parkeret.

- Han havde en masse skrammel. Han var lidt af en kræmmer, og han solgte effekterne fra bilerne. Der kom tit alle mulige typer af folk forbi på grund af bilerne. Så stod han ude i haven og talte og handlede med dem, siger Helle Mulvad.

Politi og brændvæsen var talstærkt til stede torsdag, hvor røgen fra den brændende bygning var så tyk, at det var svært at se, hvad der skete. Foto: Morten Sundgaard/Byrd

Han var også en mand, der holdt sig meget for sig selv. Der gik et halvt år fra Helle Mulvad flyttede ind, før det gik op for hende, at de var blevet naboer. Hun har aldrig set ham invitere andre ind i sit hjem.

Teknikere på stedet

Politiet indledte natten fredag en regulær drabsefterforskning og rettede en appel til folk om at henvende sig, hvis man har en viden om sagen.

Gøende politihunde, talrige teknikere og betjente er fredag i fuld gang med at undersøge ejendommen for at finde ud af, hvad årsagen bag branden, der startede i huset, er.

Første etage styrtede sammen, da branden stod på torsdag. Foto: Henning Hjort

Hele Færgevej er spærret af, og mere end en håndfuld biler holder parkeret. Løbende åbnes afspærringen for at lade endnu flere politivogne køre ind på vejen for så at spærre af igen.

Og brandteknikerne har i den grad brug for arbejdsro, for der er rigeligt at undersøge på hjørnegrunden.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en af den 65-åriges nærmeste pårørende, som ikke ønskede at medvirke.

Henvendelser til Midt- og Vestsjællands Politi på 114