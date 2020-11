Fundet død efter brand

Tidligt fredag morgen blev en person fundet død efter en brand i et hus på Birkealle i Assentorp ved Stenlille.

Politi og brandvæsen blev kaldt til stedet klokken 04.08 fredag morgen. Ilden var på det tidspunkt brudt gennem taget, og huset var helt overtændt.

Først midt på formiddagen var det muligt at komme ind i huset, hvor en person, som politiet formoder er husets beboer, blev fundet død.

Der skal nærmere undersøgelse til, før den afdødes identitet kan fastslås med sikkerhed.

Politiet arbejder fortsat på stedet for at klarlægge brandårsagen, men der er ikke umiddelbart nogen formodning om, at der ligger en strafbar handling bag, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.