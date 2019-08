Fundet død i sin celle: Nu er han obduceret

Den amerikanske rigmand Jeffrey Epstein, der lørdag blev fundet død i sin fængselscelle i New York, er blevet obduceret, men dødsårsagen er endnu ukendt.

Det oplyser retsmediciner i New York City, Barbara Sampson.

- Retsmedicinsk kontor afventer yderligere informationer på dette tidspunkt, lyder det i en kommentar.

Jeffrey Epstein, 66, var anklaget for menneskehandel og overgreb mod mindreårige piger og risikerede en straf på 45 års fængsel.

Jeffrey Epstein blev kørt til New York Presbyterian-Lower Manhattan Hospital, hvor han lørdag morgen blev erklæret for død efter et 'formodet selvmord'. Foto: REUTERS/Jeenah Moon

Hans liste af venner og bekendte tæller prominente politikere, milliardærer og kongelige fra ind- og udland, herunder Bill Clinton, Donald Trump og den britiske prins Andrew.

Epsteins mystiske død er allerede blevet genstand for omfattende konspirationsteorier, der handler om, at han blev slået ihjel i fængslet, inden han kunne afsløre medsammensvorne.

Frygtede selvmord

I sidste måned forsøgte Epstein tilsyneladende at begå selvmord i sin celle, hvorefter han blev sat under ekstra overvågning for selvmordstruede.

Denne overvågning blev stoppet et døgn før, han blev fundet død.

Og meget tyder nu på, at fængslet på Manhattan ikke fulgte normal procedure i timerne op til Epsteins død.

Epstein var anklaget for menneskehandel og overgreb mod mindreårige piger. Han risikerede en straf på 45 års fængsel. Foto: AP/Palm Beach Post, Uma Sanghvi

Ifølge New York Times skulle Epstein have haft en cellekammerat, men det fik han aldrig. Desuden var fængselsbetjentene forpligtigede til at kigge ind til ham i cellen hvert 30. minut. Det skete heller ikke.

Andre medier oplyser, at fængslet var underbemandet og flere af vagterne på Epsteins celleafsnit havde haft overarbejde adskillige dage i træk.

Dømt for sexovergreb

Det føderale fængselsvæsen har oplyst, at Epstein blev fundet livløs i sin celle og bragt til hospitalet, hvor han blev erklæret for død.

Myndighederne har betegnet dødsfaldet som et 'formodet selvmord.'

Jeffrey Epstein er tidligere blevet dømt for seksuelle overgreb mod mindreårige piger. Han slap dengang med 13 måneders fængsel. Milliardæren stod ellers over for en række anklagepunkter, der kunne have givet ham fængsel på livstid.