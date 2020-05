Fundet død på toilet på Christiania

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 58-årig brite blev tidligt søndag morgen fundet død på et offentligt toilet på Christiania ved Fredens Ark og Tinghuset tæt på Pusher Street.

Politiet betragter dødsfaldet som mistænkeligt, men først når den afdøde er obduceret, kan politiet sige, om der er sket en forbrydelse eller ej.

Det var en person, der ville benytte det offentlige toilet, som fandt den 58-årige livløs og forsøgte at give ham førstehjælp.

En ambulance blev tilkaldt ved 6.30-tiden, men manden blev erklæret for død, og liget blev ikke rørt, før politiets teknikere og en retsmediciner havde undersøgt liget og findestedet.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvilke 'mistænkelige' omstændigheder der er tale om. Ingen er anholdt i sagen.

- Vi må afvente obduktionen, før vi kan sige, om der er sket noget kriminelt eller ej, siger efterforskningsleder Dannie Rise.

Først efter adskillige timers undersøgelser af findestedet blev liget søndag kørt væk i en rustvogn.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var den 58-årige en mand, der gik til hånde på Christiania, men som ikke var involveret i kriminelle aktiviteter. Han var kendt i fristaden som en stille type, der godt kunne lide at drikke øl.

Angiveligt skulle han have været udsat for et overfald for tre-fire dage siden ved 7-Eleven på Christianshavns Torv. Det er uvist, om han pådrog sig nogen skader.

I februar blev en anden brite på 57 år dræbt på Christiania, da han var på vej hjem fra arbejde som bartender på Woodstock. Han blev dræbt med adskillige knivstik ud for Løvehuset ved en bagindgang til fristanden.

Fire dage senere anholdt politiet en 70-årig udlænding, der blev varetægtsfængslet for drabet. Han nægtede sig skyldig. Ifølge sigtelsen dræbte han den 57-årige med adskillige knivstik i hoved, hals, nakke og overkrop.