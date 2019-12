Fundet efter 14 dage i ødemark - én savnes stadig

Australske politifolk siger tirsdag, at de har fundet endnu en person under en langvarig eftersøgning efter tre savnede i landets store øde nordlige områder.

Efter at have været savnet i næsten to uger blev den 40-årige Phu Tran fundet af en lokal farmer, efter at han og to af hans venner havde været savnet i ødemarken siden 19. november.

Den 40-årige Phu Tran siger, at han overlevede de høje temperaturer og manglen på vand i området ved at drlkke vand, som var beregnet til kvæg.

- Han er i god behold. Han var lettere desorienteret, men bortset fra det i god behold, siger en ledende politiofficer, Pauline Vicary, i Alice Springs.

Tran blev fundet tre dage efter sin ven Tamra McBeath-Riley, som blev lokaliseret omkring 1,5 kilometer fra den bil, som de tre personer havde kørt i.

En tredje savnet person, Claire Hockridge, savnes stadig, og en eftersøgning fortsætter.

McBeath-Riley siger, at deres bil kørte fast på de bløde ørkenveje. I flere dage blev de alle tre nær bilen, men de havde kun et lille forråd af mad og vand.

Da vandet slap op, begav Tran og Hockridge sig ud på en tur for at lede efter hjælp. De havde kun et kompas og en GPS.

Temperaturerne i området når op omkring 40 grader.

Politifolk lokaliserede den 52-årige Tamra McBeath-Riley i weekenden efter, at en lokal indbygger havde ført dem frem til bilen ved at gøre opmærksom på hjulspor, som angav hvilken retning, gruppen var kørt i.

- McBeath-Riley var nået 1,5 kilometer væk fra køretøjet, og hun var i et område, hvor der var vand, og hun havde omtanke nok til at blive der. Det var formentligt også derfor, at vi var i stand til at lokalisere hende, siger politiets talsmand, som tilføjer, at kvinden havde kogt meget af det vand, som hun drak.

McBeath-Riley er indlagt på et hospital og behandles for blandt andet dehydrering.