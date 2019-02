Fundet på frossen legeplads: Gråd redder nyfødt pige

En kvinde og hendes hund reagerede torsdag klokken 22.15 hurtigt og effektivt, da de i mørket og vinterkulden på en legeplads ved Roman Road i bydelen Newham i det østlige London hørte et lille barn græde.

Det reddede formentlig den nyfødte piges liv.

Kulden nåede i nattens løb ned på fem frostgrader, og hittebarnet var kun beskyttet af en indkøbstaske og det håndklæde, hun var svøbt ind i.

Det skriver Metropolitan Police på korpsets officielle hjemmeside.

Hjælp klar til moren

Politiet bringer også et billede af barnet og efterlyser samtidig hendes mor, så hun kan blive genforenet med pigen og få 'medicinsk behandling og støtte'.

Hittebarnet har inspireret af fund-adressen fået navnet 'Roman'.

Pigen opholder sig indtil videre på et hospital, hvor lægernes seneste melding går på, at hendes helbredstilstand har stabiliseret sig.

Ingen andre til stede

Den handlekraftige kvinde, der hørte spædbarnet græde, slog straks efter fundet alarm på telefonnummer 999.

Hundelufteren oplyste efterfølgende, at barnet ikke var gemt af vejen, og at der ikke var andre mennesker til stede.

Politiet opfordrer alle, der har viden om pigen og hendes mor til at tage øjeblikkeligt kontakt til myndighederne.

- Jeg vil gerne anmode alle, der har oplysninger, der kan hjælpe os med at genforene det her spædbarn til at træde frem, siger politiinspektør Shane Clarke.