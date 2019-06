Fynsk kioskejer fik slag: 'Han truede mig med en økse'

Kioskejer Radwan Hussein fortæller, at han blev slået og truet med økse, efter han natten til søndag pågreb to mindreårige tyveknægte

En lang række indbrud blev for meget for 47-årige Radwan Hussein.

Natten til søndag besluttede han derfor at overnatte i sin butik, Ibos Minimarked i Otterup ved Nordfyn.

- Jeg tænkte, at jeg burde sove i butikken, for der har været indbrud hos mig 12 gange, fortæller Radwan Hussein, der er syrisk flygtning og har været i Danmark i syv år. De sidste tre år har han boet i Otterup, hvor han bliver kaldt Ibo af de lokale.

Radwan Hussein har haft Ibos Minimarked i halvandet år. Han ejede en grønthandel i Syrien. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Radwan Hussein vågnede omkring midnat, da en gruppe af unge var på vej ind i hans kiosk. Han havde lagt nogle ting bag døren, så han kunne høre dem, og det lykkedes ham at tilbageholde en af dem, mens de andre løb væk, fortæller han.

Her lå Radwan Hussein og sov, da de unge brød ind. Efterfølgende holdte han to af dem tilbage, inden politiet kom. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Han ringede herefter til sin ven for at bede ham kontakte politiet. Kort efter kom de unge ifølge Radwan tilbage med sten og truede ham med tæsk, hvis han ikke løslod deres ven. Det lykkedes ham at få tilbageholdt den unge pige, der efterfølgende ringede til sin familie.

Mens Radwan Hussein ventede på politiet uden for butikken, dukkede en mand op og forlangte at få pigen med.

- Han truede mig med en økse og råbte, at jeg skulle give ham pigen, men jeg sagde, at politiet først skulle tale med hende. Så slog han mig i hovedet og løb væk inden politiet kom, fortæller Radwan Hussein, der fik et sæbeøje, men ikke kom yderligere til skade.

Radwan Hussein har fået et sæbeøje, men er ellers i god behold. Foto: Kim Kildeborg Jensen

Politiet oplyser til Ekstra Bladet, at de fik anmeldelsen om indbruddet klokken 00.47 og tilbageholdt to unge på 16 år. De er blevet sigtet for indbrud og er blevet løsladt igen.

Den tredje af de tre indbrudstyve, en 14-årig, meldte sig selv senere på dagen. Derudover har politiet anholdt pigens stedfar, en 39-årig mand. Han blev pågrebet på sin bopæl efter hændelsen, men blev efter afhøringen løsladt. Manden er dog fortsat sigtet i sagen.

Flere vinduer, døre og inventar er blevet smadret ved de gentagende indbrud, fortæller Radwan Hussein. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Radwan Hussein fortæller, at han dagen derpå er blevet mødt af en overvældende opbakning og støtte fra lokale, der har skrevet til ham og er kommet forbi i butikken.

- Jeg er en simpel mand, der hjælper og taler med alle. Jeg er glad for, at jeg bor i Danmark og at folk støtter mig, men jeg er ked af at jeg har tabt så mange penge på de her indbrud, siger han.

Fyns Politi ønsker ikke at kommentere sagen yderligere på nuværende tidspunkt.

Der bliver solgt frugt og grønt og andre gode kioskvare i Ibos Minimarked. Foto: Tim Kildeborg Jensen

