Fyrværkeri-chauffør ser hvordan det pakkes: - Det kan gå helt galt

Chaufføren Kevin Munch frygter for nytårsaften, når han ser, hvordan fyrværkeriet bliver pakket på Danmarks største fyrværkeri-lager. Beredskabsstyrelsen vurderer, at pakningen ikke er i orden og frygter en ulykke

Fyrværkeri, der sælges i T. Hansens butikker landet over, har været vendt på hoved og mast sammen, og det kan være til fare for raket-glade folk nytårsaften.

Det sker, fordi fyrværkeriet bliver pakket og transporteret under forhold, der er ulovlige, mener chauffør Kevin Munch. Han har siden 10. december transporteret fyrværkeri til T. Hansens butikker fra fyrværkeri-lageret i Vandel uden for Billund.

- Jeg vil nødigt høre i nyhederne 1. januar, at antallet af fyrværkeriskader er steget voldsomt og så vide, at det skyldes skandaløs håndtering inden salget, siger Kevin Munch, der nu har sagt op.

Kevin Munch kørte med fyrværkeri, der ikke var ansvarligt pakket.

For ham handler det om dårlig samvittighed over for de mennesker, det kan gå ud over. Fyrværkeriet, der ofte ligger omvendt, kan ifølge ham betyde, at fyrværkeriet kan antænde forkert. De sidste par år har der været flere episoder, hvor batterier fra T. Hansen er blevet farlige.

Rikke fik sin nytår smadret to gange af T. Hansen batteri.

T. Hansen batteri flækkede: Her flygter Thomas og børneflok fra skuddene

Derfor klagede Kevin Munch til LCH Fireworks, som er et datterselskab til T. Hansen, og nægtede at køre med fyrværkeri, der ikke var korrekt pakket. Men fyrværkeriet fortsatte med at blive uansvarligt pakket. Det viser billeder taget i løbet af december, som Ekstra Bladet har fået tilsendt.

Artiklen forsætter efter billederne



Her er kasserne med fyrværkeri mast sammen.

Her vender kasserne forkert.

De gule mærker skal vende opad.

Pilene skal pege opad.

Fyrværkeri er såkaldt farligt gods og skal pakkes og håndteres under skærpede regler. Ifølge ADR konventionen skal faremærker og retningspile vende opad, og kasser skal være uskadte og må ikke være klemte eller trykkede.

Kevin Munch mener, at den ulovlige pakning skyldes det enorme arbejdspres, som medarbejderne på lageret er under.

- De er totalt underbemandet derinde. Det fleste af deres medarbejdere er hevet ind fra vikarbureauer, så det er klart, de ikke kender reglerne, siger Kevin Munch.

T. Hansen sælger fyrværkeriet i deres butikker og i telte over hele landet. Det er forhandlernes ansvar, at fyrværkeriet, der bliver solgt, ikke er blevet beskadiget. Kevin Munch oplevede dagligt, at forhandlerne klagede over fyrværkeriet.

- De fleste af dem var godt sure over det, og jeg mener ikke, at man kan forsvare at sælge det, når det har været pakket omvendt. Det kan jo gå helt galt, siger Kevin Munch.

Det er afsenderens ansvar, at fyrværkeriet bliver transporteret lovligt, men chaufføren skal så vidt muligt kontrollere, om det ser rigtigt ud.

Beredskabsstyrelsen frygter, at det antænder

Hos Beredskabsstyrelsen vurderer afdelingsleder i Trekantområdets brandvæsen, Trekantbrand, Erik Skallerup, at fyrværkeriet er pakket ulovligt.

- Ud fra billederne kan jeg se, at der ikke er foretaget pakning på forsvarlig vis. Hvis vi ved kontrol konstaterede en sådan pakning, ville afsenderen få et påbud om at foretage en ompakning, siger han.

- Er det et sikkerhedsmæssigt problem?

- Det, man frygter, er, at krudtet antændes, hvis ikke det bliver pakket og transporteret ordentligt, siger Erik Skallerup.

Han nævner ulykken ved fyrværkeri-fabrikken i Seest i 2004, hvor to medarbejdere tabte en kasse med raketter, der eksploderede. Ilden spredte sig til en container fyldt med fyrværkeri, hvorefter der skete en eksplosion, der evakuerede 2000 borgere i området.

Fyrværkeri-lagret i Vandel er landets største og deles af forskellige distributører. I 2016 blev Vandel, der tidligere var flyveplads, godkendt til at opbevare 500 ton krudt. Derfor er de omfattet af skærpede tilsyn ud fra risikobekendtgørelsen. Det betyder, at der er tilsyn af politi, Arbejdstilsynet, miljømyndigheder, Sikkerhedsstyrelsen og Trekantbrand.

Politet starter undersøgelse

Det er politiet, der skal holde opsyn med transporten af farligt gods. Vagtchef i Sydøstjyllands Politi Lars Grønlund oplyser til Ekstra Bladet, at politiet i forbindelse med en politianmeldelse nu har påbegyndt en undersøgelse.

- Vi har løbende kontrol med fragt af fyrværkeri og har også været opmærksomme på forholdene omkring Vandel. Vi undersøger lige nu, om der foregår noget ulovligt, siger Lars Grønlund.

T. Hansen har efter adskillige forsøg ikke ønsket at kommentere de konkrete anklager, men pressekonsulent Andreas Dyhrberg skriver i en mail:

'Vi er kede af, at chaufføren ikke kontakter os eller går til sin vognmand, hvilket er naturligt, hvis man mener, at der er tale om en fejl'.

Fyrværkeri fra T. Hansen har før eksploderet ved affyring, som her ved nytårsaften 2015/16, hvor et batteri flækker og rammer tilskuere. Video: Thomas Pedersen

T. Hansen-batteri flækkede: Her flygter Thomas og børneflok fra skuddene

Så meget tjener T. Hansen-milliardæren med det overraskende navn

Se også: Afslørende mails: Så kreativ var T.Hansen-ejer med fyrværkeri