Fyrværkeri-krig: Risikerer fængselsstraf

Gennem de seneste dage har visse dele af Nørrebro været plaget af voldsom affyring af fyrværkeri, hvor man skyder til højre og venstre.

I den forbindelse har Ekstra Bladet stillet spørgsmål til Jonas Wybrandt, der er leder af lokalpolitiet Nordøst, der dækker det berørte område:

Beboere: Der kommer biler og deler fyrværkeri ud

- Hvem er disse unge?

- Det er dels unge fra Nørrebro, dels unge fra andre dele af Storkøbenhavn, der kommer og deltager. Vi kan genkende en del af deltagerne som unge, der normalt færdes på Nørrebro.

- Skal borgerne frygte at gå på gaden i visse områder?

- Nej, ikke som udgangspunkt. Men man skal være opmærksom i aftentimerne. Ser man grupper af unge, der skyder fyrværkeri af, og det ikke er lige op i luften, men vandret, så vil jeg opfordre folk til at gå en anden vej eller vente til, de er færdige med at skyde af.

Bombe-ekspert: Sindssygt at bruge fyrværkeri som våben

- Hvordan vil I sikre borgernes tryghed?

- Vi er massivt til stede på Nørrebro, og man kan godt forvente, at det vil vi være de næste dage. Samtidig har vi en præventiv indsats, hvor vi med vores samarbejdspartnere prioriterer at oplyse om straffen for at udsætte andre for fare, og hvilke konsekvenser det kan have. Der er en strafferamme op til otte års fængsel for at udsætte andre for fare på den her måde.

- Hvad har I af muligheder for at sætte ind?

- Vi er massivt til stede, og oplever vi, at man fyrer fyrværkeri af på den her måde, er man i risiko for at blive anholdt og stillet til ansvar.

- Er der foretaget anholdelser?

- Mig bekendt er der ikke foretaget direkte anholdelser. Men der pågår en efterforskning, hvor politiet forsøger at identificere de personer, der står bag affyringen.

- Både Ekstra Bladet og DR har af beboere fået oplyst, at der kommer biler, hvorfra der deles fyrværkeri ud. Er der tale om en organisering?

- Det kan jeg ikke komme ind på.

