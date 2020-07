Gådefuldt drab: Muligt motiv forbliver bag lukkede døre

Samtlige tilstedeværende journalister blev bedt om at forlade retsmøde, hvor et muligt motiv til drabet på 28-årig mand kunne være blevet luftet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Det kommer til at tage noget tid, før offentligheden får kendskab til et muligt motiv i sagen om drabet på en 28-årig mand ved en shelterplads i Nordskoven på Bornholm.

Det står klart, efter at Retten på Bornholm her til eftermiddag har lukket dørene under et såkaldt indenretsligt forhør af den ene af de to sigtede i sagen.

Forud for mødet var det ikke meget, der var kommet ud om, hvad mødet skulle handle om. Af Retten på Bornholms retsliste fremgik det imidlertid, at der var tale om et såkaldt indenretsligt forhør af den ene sigtede.

Retten henviste på retslisten til en paragraf i retsplejeloven, som handler om, at 'der kan holdes et retsmøde, når der fremsættes anmodning om foranstaltninger, der kræver rettens medvirken'.

De tilstedeværende journalister nåede imidlertid slet ikke at høre, hvad det måtte være af foranstaltninger. Dørene blev nemlig lukket allerede ved retsmødets begyndelse efter anmodning fra anklager Benthe Pedersen.

Det fik journalisterne til at protestere. Også forsvarer for den ene af de to sigtede i sagen, Asser Gregersen, gjorde under den indledende del af retsmødet opmærksom på, at det var i hans klients interesse, at retsmødet blev holdt for åbne døre.

Retsformanden henviste imidlertid til, at det var af afgørende betydning for sagens opklaring, at dørene forblev lukkede.

Stukket og tæsket

Mens et muligt motiv til drabet altså fortsat er et mellemværende mellem anklagemyndigheden, forsvarerne og Retten på Bornholm, så fremgår det imidlertid af sigtelserne mod de to varetægtsfængslede, hvad der rent faktisk foregik den skæbnesvangre nat i Nordskoven på Bornholm i slutningen af juni.

Her blev den 28-årige, der har tanzaniansk mor og dansk far.blandt andet stukket med kniv og tæsket med rafter og fik trykket et knæ ned mod halsregionen, så han fik punktformede blødninger i øjnene.

På Facebook og andre sociale medier har der blandt andet været plæderet for, at drabet var racistisk motiveret, og de udsagn blev ledsaget af umaskerede billeder med de to sigtede, hvor de blev omtalt som racistiske mordere, selvom de endnu ikke er dømt i sagen.

Anklageren i sagen har tidligere afvist, at drabet er racistisk og sagt, at der ligger et personligt motiv bag.

Asser Gregersen har været forsvarer for andre drabsmistænkte tidligere, men han har ikke oplevet, at andre af hans klienter har fået så mange truende og hadske beskeder.

- Det, der er i shelter-sagen, er voldsomt i forhold til stort set alle andre sager, jeg kan komme i tanker om. Der er væsentligt flere trusler med videre i denne sag end andre, siger han.

Han oplyser, at hans 23-årige klient er bange på grund af beskederne omhandlende familien. Han er også bekymret på egne vegne.

Asser Gregersen overvejer, om han på vegne af sin klient vil politianmelde beskederne, der florerer på de sociale medier.

Nedlagt navneforbud

Der er mandag nedlagt navneforbud for de to sigtede i sagen. Gregersen håber, at det som minimum dæmper omtalen af hans klient. Se også: Drabssag på Bornholm: Nu er der navneforbud

Advokat i drabssag kræver usædvanlig åbenhed