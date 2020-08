Går efter historisk høje straffe

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Straffelovens højest mulige straf for unge skal tages i brug, når Retten i Glostrup skal tage stilling til to svenske bandemedlemmers straf for dobbeltdrab og drabsforsøg.

Det mener anklager Rasmus Kim Petersen, der netop har afsluttet sin strafprocedure, hvor han kræver to unge mænd, der på gerningstidspunktet var 17 og netop fyldt 18 år, idømt 20 års fængsel.

- Det er helt ny grund. Det er ubetrådt, og vi kan ikke støtte os op ad tidligere domfældelser. Men der er tale om helt ekstraordinært grove forbrydelser, sagde anklageren om sin begrundelse for den historisk høje straf.

- Der er tale om planlagte likvideringer, hvor man uden at blinke skyder løs i et boligkvarter en sommeraften, hvor der er fyldt med folk. Når man er så kynisk og hårdkogt, så skal straffen være hård. Når man begår voksenkriminalitet, kan man ikke forvente at blive behandlet som et barn, sagde anklageren i sin procedure.

Rasmus Kim Petersen kræver sagens øvrige tre tiltalte, der er mellem 20 og 25 år, idømt livstid.

De fem svenske bandemedlemmer, der tilhører grupperingen Dödspatrullen, blev tidligere fredag formiddag kendt skyldige i drabet to mænd på 21 og 23 år samt drabsforsøget på en 22-årig mand.

De har sagen igennem nægtet sig skyldige, men fredag fandt et enigt nævningeting det bevist, at de fem unge handlede i forening, og at de som led i en bandekonflikt havde planlagt at likvidere rivalerne fra den stockholmske gruppering Shottaz.

De høje straffe skyldes, at retten kan benytte sig af den såkaldte bandeparagraf 81a, der gør det muligt at fordoble en straf, hvor forbrydelsen er sket i banderegi. Paragraffen gælder også unge under og omkring 18 år.

Den 23-årige Shottaz-leder 'Franky' blev dræbt af et enkelt skud i låret, mens hans 21-årige kammerat kaldet 'Gucci' blev dræbt med 19 skud fra et automatvåben. Gerningsmændene jagtede desuden de dræbtes 22-årige kammerat, som alene overlevede attentatet, fordi han søgte skjul i et buskads.

Der var ellers godt humør blandt de tiltalte, som blev ført ind i salen kort før skyldskendelsen klokken 10 i formiddags. De brede smil og spontane grineudbrud frøs, da retten blev sat, og skyldskendelsen afsagt. Også under anklagerens strafprocedure ændrede stemningen blandt de tiltalte sig markant, da livstids blev bragt på banen.

- A' hvad?, blev der råbt fra en af de tiltalte, mens en mumlen brød ud blandt de resterende.

Da anklageren havde færdiggjort sin strafprocedure, lød der ligeledes skældsord fra flere af de tiltalte.

- Fuck Expressen og medierne, blev der råbt, inden danske betjente førte de unge svenskere ud af salen.

Over middag forventes de tiltaltes forsvarer af komme med deres strafprocedure, hvorefter retten vil trække sig tilbage og votere.

Der er forventet dom senere fredag.