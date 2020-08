Gaderæs på havn: Kunne have været døde

To unge mænd kørte i nat 15 meter ud over havnekanten i en bil, der landede på hovedet og sank til bunds. Begge mænd er uskadte. Politiet beskriver det som værende et held, at de er i live

Et gaderæs mellem to biler endte lørdag nat helt galt.

Den ene bil kørte ud over havnekanten, landede på hovedet og sank mod bunden af havnen i Struer.

De to mænd sad spændt fast i den synkende bil. Først da bilen nåede bunden 5 meter nede, lykkedes det dem at undslippe fra dybet.

Et åbent vindue kan meget vel have reddet deres liv ifølge vagtchef fra Midt- og Vestjyllands Politi Simon Skelkjær.

- Det er utroligt heldigt, at de kom ud med livet i behold. Det er nok den åbenstående rude, der gjorde, at de ikke druknede derinde, siger han.

Måtte på hjemmebesøg

Anmeldelsen tikkede ind hos politiet sent lørdag aften.

Da de kom frem til stedet, var den ene af bilens passagerer på stedet.

- Vi finder så ud af, hvem der ejer bilen. Vi kører så ned og banker på adressen. Der er noget, der tyder på, at en våd mand er gået ind. Der er vådt i opgangen, siger Simon Skelkjær.

Ejeren af bilen er en lokal mand på 24. Hans medpassager var en 18 år gammel mand fra nabobyen Vinderup.

Begge mænd er uskadte. De har ifølge politiet været utrolig heldige.

Beredskabsstyrelsen havde lørdag aften tre dykkere i vandet, som kunne konstatere, at der ikke var andre i bilen.

Problemer med gaderæs

Gaderæset på havnekajen lørdag aften var mellem to biler, men politiet har ikke kendskab til, hvem der kørte den anden bil.

Problemet er imidlertid ikke noget nyt for politiet i Midt- og Vestjylland.

- Vi har haft mange anmeldelser igennem sommeren om gaderæs. Det er kap- og væddeløbskørsel. Det her beviser bare hvor farligt, det er. Det er få minutter fra, at de to unge mennesker omkom.

Politiet kan endnu ikke oplyse, om de to mænd er sigtede, men beskriver, at der er mulighed for, at de bliver sigtet for overtrædelse af færdselsloven.

Bilen ligger fortsat på havnebunden og vil blive bjerget i næste uge.