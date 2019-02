Gæster angreb betjente: Privat fest gik amok

En privat fest i nogle udlejningslokaler i Aalborg-forstaden Øster Sundby udviklede sig natten til lørdag dramatisk, da en massiv politistyrke måtte komme arrangørerne til undsætning.

Problemerne opstod, da 10-15 unge mennesker gerne ville deltage i festlighederne og lagde op til masseslagsmål, da de blev afvist ved indgangsdøren.

Det oplyser Mogens Hougesen, vagtchef i Nordjyllands Politi.

- Ja, der var noget håndgemæng, da de forsøgte at skaffe sig adgang. Jeg vil kalde det 'noget pangel' på nordjysk. Det endte med, at vi anholdt fem personer for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, hvoraf den ene er sigtet for at have en fiskekniv på sig, siger vagtchefen.

Stort alarmberedskab

Politiet modtog alarmopkald om urolighederne omkring midnat og valgte hurtigt at køre det helt store alarmberedskab i stilling og troppede op med seks patruljevogne og 12 betjente.

I første omgang havde de stort besvær med at dæmpe temperamenterne.

- Der var ikke nogen, der kom alvorligt til skade, men der blev kastet med flasker mod betjentene, så det var alvorligt nok, siger Mogens Hougesen.

Han betegner arrangementet som en 'sms-fest', hvor de sociale medier bidrager til at brede budskabet ud til en noget større kreds, end festens arrangørerer i første omgang havde tænkt sig.

