Galskab: Kørte 211 km/t midt i ferietrafik

Det er altid en dårlig ide at køre for stærkt i trafikken, men når du kører 131 km/t mere end det tilladte, så nærmer det sig galskab.

I weekenden målte Syd- og Sønderjyllands Politi hastigheder med en af deres ATK-vogne på Rømøvej nord for Skærbæk lidt syd for Ribe.

Her var trafikken præget af travl ferietrafik, men det afholdt ikke en person fra at træde hårdt på speederen. Det skriver Jydske Vestkysten.

En Audi A6 blev nuppet med 211 km/t på en landevej, hvor det kun er tilladt at køre 80 km/t. Ifølge politiet var bilen registreret i Danmark, og derfor kan vedkommende nu se frem til en stor bøde.

Taksten for bøden slutter normalt ved 160 km/t, og det koster 8500 kroner plus 500 kroner til offerfonden. Men i enkelte tilfælde kan bøden blive endnu større, hvis politiet vurderer, at overtrædelsen er sket under skærpende omstændigheder.

- Og så kom der en vanvidsbilist forbi med hele 211 km/t. i en 80'er zone, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Derudover kan vedkommende se frem til frakendelse af kørekortet.

I alt blev 20 bilister blitzet på Rømøvej.

