Gammelt dna-spor fra 2016 fælder hjemmerøver i Aarhus

Et gammelt dna-spor fra en stegepande, der for halvandet år siden blev brugt som slagvåben mod en 62-årig mand, har i dag fældet en 29-årig mand som sandsynlig gerningsmand.

Den 29-årige sidder nu surrogatfængslet på en lukket psykiatrisk afdeling efter et grundlovsforhør i Aarhus, oplyser Østjyllands Politi.

Røveriet fandt sted i et hus i det nordlige Aarhus i november 2016. Her blev den 62-årige beboer først blev slået to gange i hovedet med stegepanden. Derefter tog gerningsmanden halsgreb på ham, mens han råbte, at han ville have penge.

Men den 62-årige havde ingen kontanter, så gerningsmanden skyndte sig at stikke af.

Et biologisk spor havde han dog efterladt på stegepandens greb, og da politiet for nylig i forbindelse med en sag om khat-smugling tog et dna-mundskrab på den 29-årige mand, var der match i politiets dna-register med det halvandet år gamle fund.

Manden blev straks anholdt og fremstillet i grundlovsforhør.

I følge Østjyllands Politi undlod han at protestere over fængslingen.