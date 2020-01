Gammelt træskib sunket i Nyhavn

Et gammelt skib er lørdag formiddag sunket i Nyhavn i København. Beredskabet er til stede med redning og dykkere.

- Vi har i øjeblikket dykkere til at tjekke skroget for personer, vi formoder ikke, at der var nogen ombord, siger vagtchefen ved Hovedstadens Beredskab.

Der var som forventet ikke nogen personer på skibet.

Vi har nu konstateret at der heldigvis ikke var personer i skibet i #Nyhavn. Vi fortsætter med diverse oprydning og indsamling af vraggods. @ByogHavn er informeret om hændelsen. — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) January 4, 2020

#HBeredskab er på vej med redning og dykkere til #Nyhavn, melding om træskib der er sunket ved kajkant, vi undersøger området. Opdateres... — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) January 4, 2020

Skibet i #Nyhavn er en gammel kending, det har været under vand før. Vi sætter dykkere i vandet, for at være sikre på der ikke er personer i skroget. Derefter udlægger vi aborberingsstrømpe for at tage evt. udstrømmende forurening. — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) January 4, 2020

Beredskabet har tidligere måttet løfte det 10-12 meter lange skib op fra bunden af havet.

- Det var 10. september sidste år. Sidste gang røg masten af, og i dag var styrehuset på vej ud ad Nyhavn. Det sejlede lystigt derudaf, siger Kristian Rohdin, central vagtleder ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

En borger bemærkede det sunkne skib og kontaktede politiet, som har bedt beredskabet om at indfange det fritflydende styrehus.

Foto: Jonas Olufson

Derudover har man anmodet om ekstra flydespærring, fordi der kommer olie op fra båden, som lægger sig på vandspejlet.

- Det vil vi gerne inddæmme, siger Rohdin.

I 2018 måtte Hovedstadens Beredskab ud i en stor aktion for at redde verdens ældste fyrskib, Fyrskib No. X, fra at kæntre ved Refshaleøen i Københavns Havn.

