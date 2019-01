Gangbang-politiker tiltalt for rufferi: Nægter sig skyldig

Per Zeidler, tidligere politiker, der blev landskendt for at afholde gangbangs, er nu tiltalt for rufferi, erfarer Ekstra Bladet

Liberal Alliances tidligere folketingskandidat og byrådsmedlem Per Zeidler er tiltalt for rufferi. Det erfarer Ekstra Bladet sammen med andre medier.

Per Zeidlers advokat, Henrik Garlik Jensen, siger til Ekstra Bladet:

- Jeg kan bekræfte, at der er rejst tiltale. Jeg kan ikke udtale mig om, hvad der er rejst tiltale for.

- Men jeg kan sige, at Per Zeidler nægter sig skyldig.

Også Østjyllands Politi bekræfter, at der er rejst tiltale, men myndigheden ønsker ikke at uddybe, hvad der er rejst tiltale for.

Tilbage i november 2017 blev Per Zeidler afsat som formanden for Familie- og Institutionsudvalget, da sagen begyndte at rulle. Her kunne udvalget ikke sige, om Zeidler var tiltalt for rufferi. Video: Claus Bonnerup

Stod bag gruppeknald

Det tidligere byrådsmedlem i Syddjurs Kommune blev landskendt i november 2017, da Aarhus Stiftstidende kunne afsløre, hvordan han havde deltaget i og været med til at arrangere de såkaldte gangbangs (på dansk: gruppeknald).

Under overskriften Politiker valgte sexorgie frem for byrådsmøde: Efterforskes nu af politiet kunne avisen afsløre, hvordan Per Zedler i flere tilfælde havde bragt piger til og fra gangbang-events i Ammitsbøl Forsamlingshus ved Vejle. Efterfølgende blev han sigtet for rufferi, og nu lidt mere end et år efter er han altså tiltalt. Hvorvidt der er andre tiltalepunkter i sagen, vil ingen af parterne endnu oplyse.

Menukort

I kølvandet på afsløringerne kunne Ekstra Bladet fortælle, hvordan pigerne inden møderne skulle udfylde menukort. Her skulle de blandt andet sætte kryds, hvis de var indforståede med eksempelvis: ’Sex m. kondom’, ’sprøjt i mund’, ’slug’, ’deep throat - sutte pik helt til roden’.

Ekstra Bladet var i den forbindelse i kontakt med flere kilder, som fortalte, at jo flere punkter der blev tjekket af, jo flere penge ville pigerne angiveligt få.

Således blev piger bedt om at udfylde, hvad de var til, og om de var til hård eller blid sex. Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af to af de dokumenter, som Per Zeidler betegnede som ’Stamdatablad’.

Køb af armbånd

’Ved de GB vi afholder er der tillæg for sex uden kondom på 500 kr. Pr. Mand og 400 kr. For anal sex pr. Mand. Husk at det er helt op til dig, hvad du vil tilbyde til et GB.'

Af dokumenterne fremgik det da også, at Per Zeidler ikke lagde skjul på, hvad det drejede sig om:

’Det er klart det handler om sex, og det handler om fisse og pik, der forenes på forskellige måder. Men optakten til det kan være meget forskellig, og også hvordan og hvor det holdes.’

’Et setup kunne være: Du har aftalt med mig, hvad for en type sex du er med på f.eks: oral sex, hvor du sutter med eller uden kondom', lyder det videre.

Endelig formulerede Per Zeidler, hvordan der blev uddelt forskellige armbånd:

’Armbåndene kan være forskellige, i det der ved nogle gangbangs tilbydes tilkøbsydelser, f.eks. sex uden kondom, eller analsex - de der så betaler for det, får et andet armbånd på end de andre.’

