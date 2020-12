Ganske ulykkeligt: Derfor ventede dødsbilist på retssag

21-årig mand er endnu ikke stillet for retten for en trafikulykke i 2019 - manden påkørte en fem-årig i oktober i år

Nul konsekvenser har det indtil videre fået, at Helmi Mossa Hameed ifølge politiet ræsede gennem byen med alkohol i blodet en søndag aften i januar 2019. Han bragede ind i en anden bil, som var ved at lave en uvending, og to kvinder blev kvæstet.

Sagen har stadig ikke været for retten. I stedet fik han lov til at køre videre. Indtil 28. oktober i år, hvor han dræbte femårige Aya på Peter Bangs Vej i Valby. Nu sidder han så varetægtsfængslet, sigtet for uagtsomt manddrab. Han erkender at have kørt bilen, men siger det var et uheld og nægter sig skyldig i sigtelsen.

Sagen om den første trafikulykke er berammet til april næste år. Mere end to år efter den ulykke. Og seks måneder efter, at Helmi Mossa Hameed, ifølge politiet satte sig påvirket bag rattet endnu engang - og dræbte en lille pige.

Billeder fra trafikulykken i 2019. Foto: Kenneth Meyer

Trukket i langdrag

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar på, hvorfor ulykken fra 2019 ikke har været for retten.

Hos Københavns Politi henviser pressevagten i første omgang til Københavns Byret, fordi det er dem, der bestemmer, hvornår sager skal for retten.

Men retspræsident Søren Axelsen sender bolden tilbage til Københavns Politi og anklagemyndigheden. Han siger:

- Det er ganske ulykkeligt, at sager på denne måde bliver trukket i langdrag, men det er ikke noget, vi har kunnet gøre noget ved.

Retspræsidenten forklarer, at sagen fra Ingerslevvej var sat i kalenderen - berammet - til 17. december 2019.

Da det viste sig, at der var en anden sag mod Helmi Mossa Hammed med 41 andre forhold, bad hans forsvarer om at alle sagerne blev lagt sammen, så man kunne behandle det hele under samme retssag. Det var byretten dog i første omgang ikke klar til at vente på, og den beslutning blev kæret til landsretten.

- 6. januar i år får vi så besked på, at man (anklagemyndigheden, red) inden for kort tid vil kunne lave et anklageskrift på samtlige forhold, så sagen kunne blive berammet, og det beder vi anklagemyndigheden om, men der kommer ikke noget, siger Søren Axelsen.

Han oplyser så, at retten stadig ikke havde hørt noget i november i år om den gamle trafiksag, og derfor valgte Københavns Byret at tvangsberamme sagen til 19. og 20. april næste år.

- Vi skrev til anklagemyndigheden, at nu vil vi ikke vente længere.

På det tidspunkt var dødsulykken med den fem-årige pige allerede sket.

Efterfølgende er sagen så blevet trukket helt tilbage fra anklagemyndighedens side - formentlig fordi man vil behandle den sag sammen med trafikdrabet i oktober.

Mossa Helmi Hameed blev efterlyst af politiet efter trafikdrabet på Aya. Politifoto

Dybt frustreret

Helmi Mossa Hameeds forsvarer Christian Bjerrehuus siger til Ekstra Bladet, at han har været dybt frustreret over den lange sagsbehandlingstid.

- Jeg har rykket anklagemyndigheden flere gange for anklagekriftet, men ikke fået svar, siger forsvareren, som på nuværende tidspunkt ikke kan oplyse, hvordan Hameed forholder sig til sigtelserne i trafiksagen i 2019.

Forelagt retspræsidentens forklaring af sagsforløbet melder Københavns Politi nu tilbage, at man har brug for at undersøge tingene nærmere.

