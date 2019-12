Gaseksplosion ved skisportsby: Tre etagers bygning kollapset

En tre etager høj bygning er kollapset i skisportsbyen Szczyrk i det sydlige Polen.

Ifølge politiet er der sket en gaseksplosion, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Eksplosionen skete kort før klokken 19 lokal tid.

Talskvinde for det lokale brandvæsen Patrycja Pakrzywa oplyser, at bygningen var beboet af to familier, og at der sandsynligvis er mennesker under murbrokkerne - heriblandt også børn.

Hun fortæller desuden, at der i alt skulle bo ni personer i bygningen, men at mindst en af personerne ikke var hjemme, da eksplosionen fandt sted.

Meget tyk røg og mørket udenfor gør det dog svært for redningsfolkene at nærme sig bygningen. Det skriver mediet TVN 24.

Artiklen fortsætter under billedet...

Byens borgmester, Antoni Byrdy, udtaler til mediet, at han kendte de to familie i huset godt.

- Det er meget svært for mig at finde ord, for jeg kendte dem rigtig godt. Det er mennesker, der bor meget tæt på mig. Der er simpelthen ingen ord lige nu, siger han.

Borgmesteren oplyser desuden, at arbejdet med at fjerne murbrokkerne kan pågå helt indtil torsdag morgen.

Mandskab fra 12 brandkøretøjer deltager i redningsarbejdet, rapporterer den polske radiostation RMF 24.

Szczyrk er en by i bjergene i det sydlige Polen. Byen ligger cirka 400 kilometer syd for hovedstaden, Warsawa.

Opdateres ...