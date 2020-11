Gasledning gravet over: Søg væk!

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En gasledning på Moselundsvej i Helsingør er blevet gravet over, og det får Nordsjællands Politi til at udsende en advarsel på Twitter:

'Er du udendørs i området Esrumvej, nord for Lindevangsvej, øst for Klostermosevej og vest for Spættevej bedes du søge væk', lyder det i et tweet.

Er du indendørs beder politiet dig slukke ventilation, lukke døre og vinduer og holde dig væk fra vinduerne på grund af eksplosionsfaren fra den overgravede gasledning.

Pressetalskvinde Henriette Døssing fra Nordsjællands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at politiet fik anmeldelsen kort efter klokken otte.

- Vi har spærret af derude og brandvæsnet er på stedet. Gasselskabet er på vej, siger hun.

I det afspærrede område ligger blandt andet en Rema 1000. Souschef Nicklas Nielsen fortæller, at man her endnu ikke har fået at vide, hvordan man fra butikkens side skal forholde sig. Indtil videre bliver personalet indendøre.

- Det er sket i et område lige bag butikken, hvor der er nybyggeri i gang. Dem, der arbejder på byggepladsen, er blevet evakueret, siger han.

