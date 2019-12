Gasledning ramt: Flere familier skal forlade deres hjem

Under et gravearbejde på Døstrupvej ved Hobro er der torsdag eftermiddag sket et brud på en gasledning.

Det har fået politiet til at afspærre vejen.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Under gravearbejde er der sket ledningsbrud på gasledning Døstrupvej i Hobro. Vejen er afspærret og Indsatslederen fra redningsberedskabet er på stedet. Politiet har ikke yderligere oplysninger #Politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) December 12, 2019

Indsatslederen og et redningsberedskab er på stedet. Fem familier er blevet bedt om at forlade deres hjem som følge af ledningsbruddet.

Det fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Kasper Weisberg til Ekstra Bladet.

- I forbindelse med, at man har skullet grave til fjernvarme, har man ramt en gasledning, som er skåret op. Det gør, at der strømmer gas ud.

- Vi har sikret området hernede, og som vi taler nu, kan jeg se, at gasforsyningen kommer. De lukker for gassen, til man har lukket hullet igen, fortæller indsatsleder Kasper Weisberg.

