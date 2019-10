Gav highfive efter voldtægt: Så blev de fanget på kamera

To italienske turister har fået retfærdighedens pris at føle, da de tilbage i 2017 voldtog en dengang 23-årig fuld kvinde på en natklub i London-distriktet Soho.

Efter voldtægten, som de har dokumenteret på deres egne telefoner, viser en overvågningsvideo offentliggjort af Metropolitan Police, hvordan de to unge mænd efterfølgende hujer, krammer og giver hinanden highfives ovenpå den afsluttede ugerning.

Ferdinando Orlando og Lorenzo Costanzo, som de to italienere hedder, ankom på natklubben omkring midnat 25.februar 2017. Her udså de sig hurtigt en fuld kvinde på dansegulvet, som de omringede.

De to italienere Ferdinando Orlando, 25, og Lorenzo Costanzo, 26, skal nu sidde i fængsel i Storbritannien for voldtægt. Foto: Metropolitan Police.

Den 23-årige kvinde havde så svært ved at stå på sine egne fødder, at de to mænd greb hende på hver sin side og bar hende ned i et pedel-rum under natklubben. Her slog de hende bevidstløs, hvorefter de voldtog hende vaginalt og oralt.

16 minutter senere forlod de rummet, bar den forurettede kvinde ud på et toilet og smuttede prompte ud af natklubben. Costanzo rejste ud af landet få timere senere, hvorimod vennen Orlando blev i London en uge mere.

Kvinden blev en time senere fundet på toilettet i så heftige smerter, at hun ikke kunne gå. Hun fik assistance af et fransk par, men det var først, da hun kom hjem, at hendes værelseskammerat tilkaldte en ambulance.

På hospitalet kunne lægerne konstatere, at kvinden havde pådraget sig skader, der krævede lægelige indgreb.

I et pedelrum under natklubben voldtog de to italienere en 23-årig kvinde. Foto: Metropolitan Police

Forbrydelsen blev anmeldt til politiet, og efter en lang efterforskning blev de to italienere efterlyst internationalt.

Først et år senere 15.marts 2018 blev Costanzo pågrebet af de britiske myndigheder i Heathrow Lufthavn, da han var rejst til landet for at se fodbold i London. Han blev arresteret og fængslet dagen efter.

På baggrund af vennens fængsling meldte Orlando sig selv til politiet og blev efter aftale fløjet til London, hvor han ligeledes blev fængslet.

De to mænd kan nu se frem til at afsone en fængselsstraf, som endnu ikke er blevet fastlagt. Men ifølge seniorefterforsker Rebecca Woodsford kommer de to mænd til at bøde for ulovligheden:

- Costanzo og Orlando troede, at de kunne angribe et sårbart offer, prale af det og derefter slippe afsted med det. De tog fejl og vil nu betale prisen for deres handlinger, udtaler hun i pressemeddelelsen.