Gavmild: Men Frederik havde en hemmelighed

Syv kvinder forelskede sig i en mand, der endte med at udsætte dem for kærlighedssvindel. Nu er han i retten

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Frederik Hansen var meget gavmild og hjælpsom, og alle kunne godt lide ham. Familie og venner synes, han var en 'supersød fyr'.

Sådan beskrives den 41-årige mand af en de kvinder, som han udsatte for bedrageri. Den 41-årige Frederik Hansen er tiltalt for 158 tilfælde af bedrageri og dokumentfalsk mod syv forskellige kvinder.

Han erkender stort set samtlige forhold i sagen, men nægter tyveri, som han også er tiltalt for.

Kvinden har ikke set Frederik Hansen i øjnene, siden hun fandt ud af, at han har optaget en række lån i hendes navn. Det er tre et halvt år siden.

Det fik hun heller ikke mulighed for i dag, selvom han sad kun to meter fra hende. Under hele hendes vidneforklaring fjernede Frederik Hansen nemlig ikke blikket fra de papirer, der lå på bordet foran ham.

Gavmild og hjælpsom

Ligesom mange af de andre kvinder, som Frederik Hansen har snydt, blev hun forkælet med gaver jævnligt.

– Det kunne være et smykke, eller en gryde. Det var ikke ting, jeg bad om, fortalte hun i retten.

Han var på ingen måde nærig og inviterede kvinden og hendes familie på rejser til Paris og Singapore, som han fortalte var betalt med bonuspoint hos SAS, som han havde optjent gennem tidligere rejser, forklarede hun.

Men bag Frederik Hansens gavmildhed lurede en hemmelighed.

For hvad kvinden ikke vidste, var, at alle de ting, Frederik Hansen forærede hende og de rejser, de var på sammen, alt sammen var betalt med lån optaget i hendes navn med brug af hendes NemID.

– Han var meget gavmild og hjælpsom. Han var god til at lave mad, og han hjalp også min søn meget.

Frederik Hansen mødte hele hendes familie og venner, som alle synes rigtig godt om ham. Hver gang hun skulle møde hans, kom der noget i vejen.

Røg i kløerne på kærlighedssvindler

Lavede en ekstra nøgle

14 dage inden at kvinden fandt ud af, hvad Frederik havde gjort mod hende opdagede hun, at han havde lavet en ekstra nøgle til hendes lejlighed.

– Jeg kom hjem fra arbejde og så, at der sad der en fremmed nøgle i døren. Det var Ikke min nøgle eller min søns, så havde han så fået lavet en kopi af min nøgle, fortalte hun.

– Han fortalte, at det var en overraskelse, at han havde gjort det for mig. For at glæde mig. Det glædede mig ikke. Jeg stolede på ham. Men han havde ikke fået lov til at lave den nøgle.

Efterfølgende har hun fundet ud af, at han tog kopier af både nøglekort og pas, hvilket højst sandsynligt er sket i de timer, hvor han har været alene hjemme i hendes lejlighed.

Kvinden kæmper stadig med kreditorerne den i dag tre år efter, men hendes forsikring har taget hånd om store dele af den komplekse sag.

– Jeg har et fuldtidsarbejde og er enlig mor, så jeg kunne ikke have passet mit job samtidig, hvis jeg selv skulle sørge for alt det her.

– Der har været mange søvnløse nætter.

Ekstra Bladet følger sagen i dag, hvor der afsiges kendelse om skyld.

