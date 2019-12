Gemte våben og narko i villa: Her er dommen

To mænd på 39 og 42 år er tirsdag ved Retten i Hillerød blevet idømt ni og ti års fængsel i en sag om besiddelse af skydevåben og kokain.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De to mænd var tiltalt for at have besiddet et våbenlager på en adresse i Skævinge i Nordsjælland. Lageret bestod af 12 gaspistoler og to revolvere med tilhørende ammunition.

Pistolerne var gaspistoler - altså pistoler, som ikke kan affyre rigtig ammunition. Men de var ombygget til Glock-pistoler, så de alligevel kunne affyre rigtige kugler.

Derudover fandt politiet 294 stykker ammunition af forskellig slags i villaen på Borupvej.

De to dømte var desuden tiltalt for at have besiddet tre kilo kokain.

Den 42-årige mand blev fundet skyldig i besiddelse af alle skydevåbnene samt kokainen, mens den 39-årige alene blev fundet skyldig i at have besiddet de 12 omdannede pistoler. Den 39-årige blev desuden fundet skyldig i at have overdraget 450 gram kokain og i socialt bedrageri ved uberettiget at have modtaget lidt over 575.000 kr. i kontanthjælp.



Sagen har været efterforsket af efterforskningsfællesskabet Særlig Efterforskning Øst (SEØ), som under en ransagning 10. januar i år fandt våbnene og narkotikaen og anholdt den 42-årige mand i Skævinge.

Her er de kriminelles nye våben: Ombyggede pistoler

Det var fund af dna på et af de beslaglagte våben, der førte politiet på sporet af den 39-årige efter et hit i dna-registeret. Siden blev der iværksat en række tiltag for at få afdækket hans mulige rolle i sagen, og politiet skred til anholdelse af den 39-årige 10. maj.

Senioranklager Rasmus von Stamm fortæller til Ekstra Bladet, at der i forbindelse med strafudmålingen blev lagt vægt på, at det var de tiltaltes hensigt at videreoverdrage de omdannede signalpistoler til det kriminelle miljø. Det var ikke våben, der havde et lovligt eller anerkendelsesværdigt formål i Danmark.

- Jeg kan med tilfredshed konstatere, at det er lykkedes politiet at forhindre, at disse farlige våben endte i det organiserede kriminelle miljø, hvor de kunne være blevet brugt til fare for andres liv og helbred. Samtidig har man fået fjernet en betydelig mængde hård narkotika. Dommen afspejler, at det er en meget alvorlig sag at besidde våbenlagre og narkotika – særligt i disse mængder, siger Rasmus von Stamm.

Under retssagen erkendte den 42-årige besiddelse af pistolerne, men nægtede kendskab til kokainen. Den 39-årige nægtede sig skyldig i begge dele.

Den 39-årige valgte på stedet at anke sin dom, mens den 42-årige udbad sig betænkningstid.

Forsvarerne Henrik Dupont og Michael Jørgensen valgte at anmode retten om et udstrakt navneforbud på de to dømte også frem til en eventuel ankesag skal for på et senere tidspunkt.

Det valgte retten at imødekomme, og derfor er det ikke på nuværende tidspunkt muligt for Ekstra Bladet at nævne navnene på de to dømte.

Aflyttet samtale: Sandberg i ur-handel med narko-tiltalt

Fandt tre kilo stærk kokain i hus med fire børn