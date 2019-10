Genåbner voldtægtssag mod kendt instruktør

En kvinde har fortalt, at hun drak en kop te og derpå mistede bevidstheden - og at instruktøren derpå voldtog hende

En fransk dommer har fredag eftermiddag valgt at genåbne en voldtægtssag mod den kendte skuespiller Luc Besson.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I maj 2018 gik en kvinde til politiet i Paris med anklager om, at Besson skulle have voldtaget hende om natten på Hotel Bristol.

Ifølge radiostationen Europe 1 forklarede kvinden dengang, at hun drak en kop te, følte sig utilpas og derpå mistede bevidstheden.

60-årige Luc Besson er et stort navn inden for fransk film. Nogle af hans mest kendte film er 'Léon', 'Le Grand Bleu', 'Det femte element' og 'Nikita'. For få år siden instruerede han Pilou Asbæk og Scarlett Johansson i filmen 'Lucy'.

Se også: Kendt filminstruktør beskyldes for voldtægt

Opdateres ...